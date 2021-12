Blir værende på teateret til 2026

Det har vært et humpete år for Rogaland Teater med utsettelser, avlysninger, nedstengninger og streik. Men i går ettermiddag kom det endelig et lyspunkt, skriver teateret i en pressemelding.

I et fellesmøte på Teams fikk teatrets ansatte beskjed om at teatersjef Glenn André Kaada forlenger sitt åremål med ytterligere tre år, og de ansatte mottok nyheten med klappsalver, ifølge meldingen.

– Glenn André Kaada har høy motivasjon og vil gi viktige bidrag til at Rogaland Teater kan lykkes i sitt videre kunstneriske og strategiske arbeid. Han har inngående kjennskap til huset fra innsiden og han kjenner det lokale publikum og regionens innbyggere. Dette kombinert med teatersjeferfaring, impulser fra andre institusjoner og miljøer gjør at Kaada er godt rustet til å ta Rogaland Teater inn i framtiden og legge forholdene til rette for å fortsette med å skape god teaterkunst i Kannikkrysset, sier styreleder Inger Østensjø i pressemeldingen.

[ Rogaland Teater må avlyse forestillinger ]

Teatersjef i åtte år

Rogaland Teater har tradisjon for å ansette teatersjefer i åremålsstillinger. Nå har Kaada fått fornyet tillit av styret og forlenger dermed sitt åremål for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2026. Samlet periode som teatersjef blir da åtte år.

Glenn André Kaada startet i stillingen som teatersjef ved Rogaland Teater 1. januar 2019. Han har lang fartstid ved teatret og har vært tilknyttet huset siden 1988. Han ble fast ansatt som skuespiller etter endt utdannelse ved Statens Teaterhøgskole i 2003. Kaada har vært skuespiller og regissør, blant annet på «Perpleks» som vant Hedda-pris for beste forestilling i 2014. I tillegg har han relevant erfaring som tillitsvalgt lokalt ved Rogaland Teater og åtte år i styret til Norsk Skuespillerforbund.