Hyller Tang Wa: Utstilling, filmpremiere, festkonsert

I april fylte Svein Tang Wa 75 år. I den anledning ble det satt i gang arbeid med å feire multikunstnerens virke som kunstner gjennom mange år.

På grunn av koronapandemien, og nedstengingen i april, ble feiringen utsatt.

Dessverre døde Tang Wa uventet i august.

Det stoppet likevel ikke feiringen.

Slik skal Tang Wa feires 11. desember

* Klokken 14.00 blir det åpning av utstillingen som viser Tang Was kunst. Dette skjer i Galleri Sølvberget. Kurator er Per Dybvig.

* Klokken 15.30 er det kinopremiere i Stavanger kino, Odeon, på dokumentarfilmen om Tang Wa. Filmen er laget av Hans Eirik Voktor.

* Klokken 19.00 blir det festkonsert i Kuppelhallen, Stavanger konserthus. Her kommer flere av landets og regionens beste artister som skal framføre Tang Wa sine sanger sammen med hans faste band, samt Stavanger Symfoniorkester.

Blant artistene som kommer: Bjørn Eidsvåg, Morten Abel, Randi Tytingvåg, Britt-Synnøve Johansen, Izabell, Eva Bjerga Haugen, Reidar Brendeland, Pål Jackman, samt flere overraskelser.

Finn Tokvam og Bård Ose fra P.I.L.S. hos NRK P1 skal være programledere.

– Svein elsket Stavanger og Stavanger elsket Svein

Rolf Norås, tidligere kultursjef i Stavanger og medlem i arrangementskomiteen, sier at festkonserten ble utsolgt i løpet av fire timer da billettene ble lagt ut for salg i sommer – da Tang Wa fortsatt levde.

– Interessen er utrolig stor. Det er mange som står på venteliste og som ønsker billetter til festkonserten. Det er cirka 1000 billetter, sier Norås til RA.

Norås forteller også at det kommer noen overraskelser utover kvelden.

Å be artistene om å være med på festkonserten var ikke noe problem.

– Alle sa ja med en gang. Alle har gått kraftig ned i honorarer. Vi har bedt artistene om å velge en av Sveins sanger og framføre sin egen tolkning av den. Det blir veldig spennende å se, sier Norås.

– Svein elsket Stavanger, og Stavanger elsket Svein. Likevel er han er så kjent rundt i landet. Men dersom du spør artister og billedkunstnere rundt i Norge, så har mange et voldsomt nært forhold til ham. Svein var så mangfoldig på alle vis, sier Norås.

Rolf Norås er med og arrangerer festdagen som hedrer Svein Tang Wa. (Roy Storvik)

Mulig å få med seg alt

Det skal være mulig å få med seg alle Tang Wa-arrangementene denne lørdagen – utstillingen, dokumentarfilmen og festkonserten.

Det er fortsatt billetter til kinopremieren på dokumentarfilmen, laget av Hans Eirik Voktor.

– Han fulgte Svein i tre år. I filmen får vi se sider av Svein som vi kanskje ikke var klar over. Svein smilte alltid og sa hei, skrev sprudlende tekster. Han var en stor humorist. I filmen kommer vi nærmere Svein, og vi ser en annen dybde hos Svein. Det er en knallsterk film, sier Norås.

han mener også det er verdt å få med seg utstilling, som for øvrig er gratis og ikke krever billett.

– utover karrieren ble Svein mer og mer en billedkunstnere. Det ble viktigst for han. å utstillingen vises kunst fra 1960-tallet og fram til han døde, forteller Norås.

Tom stol

Å planlegge 75-årsfeiring uten hovedpersonen var spesielt. Selv om stolen til Svein Tang Wa vil bli stående tom og han ikke får oppleve sin egen hyllest, var det ikke aktuelt å avlyse.

– Svein var ikke verdens friskeste mann, men at han døde kom brått på oss. I respekt for Svein, ønsket vi å gjennomføre det vi planla. Hele festen blir litt mer minnepreg enn ellers, men i Svein ånd har vi valgt å ikke bruke ordet minnemarkering – men festkonsert, forteller Norås og legger til:

– Det er synd han ikke får oppleve det.

– Hva synes Svein selv om festdagen dere planla?

– I komiteen snakket vi faktisk om at Svein måtte få vite dette, og hvilke planer vi hadde. Vi inviterte ham over en søndagskveld, og fortalte om planene. Jeg skal love deg at han ble rørt. Dette satte han stor pris på. Noe av det siste han fortalte oss før han døde var at han lovet å leve til jul, slik at han fikk med seg dette. Nå står dessverre stolen tom. Og sangen Svein skulle synge, må synges av en annen.

Hvem det er, vil Norås holde hemmelig.

– Jeg kan si at det ikke er tilfeldig hvem som syner, sier Rolf Norås.