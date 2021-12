Utsetter storkonsert i ett år

– Dessverre så har pandemien satt en foreløpig brems for arrangementet nå i 2021, men vi har allerede fått sikret nye konsertdatoer i 2022. Det blir Tiesto i Forum Expo og med utsolgt konsert i Stavanger så er det selvsagt litt kjipt, men det er en liten pris å betale i forhold til at ventetiden bare blir litt lengre, opplyser arrangør Øivind Ekeland.

[ Tiesto til Stavanger ]

Det er en krevende og uoversiktlig situasjon i Norge og resten av verden nå, som gjør at turnélogistikken ikke er gjennomførbar, opplyser arrangørene videre.

I tillegg er publikums sikkerhet og helse prioritert.

– Derfor var vi nå nødt til å flytte disse konsertene, melder Ekeland.

Flyttes flere steder

Dermed blir konserten i Stavanger med opprinnelig dato 10. desember 2021 i Forum Expo flyttes til 9. desember 2022 i samme arena.

Konsertene som var planlagt i Trondheim Spektrum og Ålesund Arena flyttes tilsvarende.

Alle billetter som er kjøpt til de opprinnelige datoene i 2021 vil være gyldige til nye datoer i 2022, opplyser arrangøren.

– Vi håper selvsagt at samtlige blir med oss videre og beklager veldig overfor de som har planlagt og gledet seg til denne kvelden, melder Ekeland og legger til:

– For eventuell refundering av billetter, vil alle billettkjøpere motta informasjonen de trenger direkte av Ticketmaster. Frist for å be om refusjon av billettene er 7. januar. Eventuelt ledige billetter blir lagt ut i salg fortløpende.