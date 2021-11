Her skal det spilles en verdenskjent musikal neste høst

Mellom 6. og 8. oktober 2022 kan du se den verdenskjente musikalen «Cats» i DNB Arena.

– Vi er ekstremt stolte over å kunngjøre at Andrew Lloyd Webbers suksessrike musikal «Cats», en av tidenes mest elskede musikaler, vil spille i tre norske arenaer oktober og november 2022. At vi endelig kan fortelle at vår egen Ina Wroldsen skal medvirke i en av hovedrollen som Grizabella gjør dette stort på mange vis, sier Martin Nielsen i Live Nation i en pressemelding.

Ifølge Live Nation er «Cats» sett av 73 millioner mennesker i 40 forskjellige land og blitt oversatt til 15 språk. I oktober og november neste år stopper musikalen innom tre norske byer; Oslo, Trondheim og Stavanger. Det vil dermed bli første gang musikalen settes opp i de to sistnevnte byene.

– Første gang jeg hørte «Cats» var jeg 10 år. Holmlia barne- og ungdomskor satte opp stykker av musikalen og i aulaen på Hallagerbakken skole fikk hele koret kle seg ut som Jellicle-katter. Jeg hørte «Memory» og skal ærlig innrømme at lyden av tonene blandet seg med en intens følelse av misunnelse for solisten som skulle framføre den, fordi «Memory» var noe av det vakreste jeg hadde hørt. Jeg var bergtatt, sier Ina Wroldsen, som skal spille rollen som Grizbella.

– Selv fikk jeg rollen som Meister Metrøffelis og jeg elsket det, men som alle andre i barnekoret var det Grizabella jeg forelsket meg i. Jeg hadde Elaine Page og Grizabella på repeat i månedsvis, legger hun til.

Fyller 40 år

Musikalen er basert på T. S. Eliots «Old Possum’s Book of Practical Cats», og har blitt et av de showene som har spilt lengst på West End og Broadways historie. «Cats» hadde verdenspremiere på New London Theatre i 1981 hvor det spilte i imponerende 21 år og nesten 9000 forestillinger. Musikalen ble kronet med både Olivier og Evening Standard Awards for Beste Musikal, og i år feirer og markerer musikalen sitt 40-årsjubileum.

«Cats» returnerte til Londons West End i desember 2014 og gjenforente det originale kreative teamet, regissør Trevor Nunn, assisterende regissør og koreograf Gillian Lynne, designer John Napier og komponist Andrew Lloyd Webber.

Den internasjonale turneen av Cameron Mackintosh og The Really Useful Theatre-produksjonen av «Cats» er presentert av Live Nation, Trondheim Stage og Stavanger Artistbyrå med David Ian for Crossroads Live, heter det i pressemeldingen.

[ – Akkurat nå må gode minner dele plassen med en desperat, katastrofal Vegar-mangel ]

En drøm som går i oppfyllelse

Hovedrolleinnehaver Ina Wroldsen beskriver rollen som en ekte drøm.

– Når det gjelder min drøm om å synge i en musikal, så har jeg aldri har hatt tid til å gi det den tiden og dedikasjonen noe sånt krever før nå, i denne miniturneen med «Cats» i Norge. Derfor er dette virkelig en drøm som går i oppfyllelse, sier Wroldsen.

– Jeg er beæret og stolt over å ha blitt spurt, jeg kommer til å behandle rollen som Grizabella med all respekten dette fortjener, legger hun til.

Billetter kommer for salg tirsdag 23. November klokken 09.00 via livenation.no og ticketmaster.no.