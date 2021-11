Dette er den nye kultursjefen i Stavanger

Kristina Ehrenberg-Rasmussen er ansatt som ny kultursjef i Stavanger kommune. Det melder kommune i en pressemelding onsdag.

Ehrenberg-Rasmussen har vært konstituert kultursjef i Stavanger det siste året, og skal nå bekle rollen permanent.

– Jeg gleder meg til å jobbe for at innbyggerne får et enda rikere kulturliv, og for at kunstnere og kulturarbeidere skal oppleve anerkjennelse for det viktige arbeidet de tilfører byen vår, sier hun.

Direktør Herbjørn Tjeltveit er glad for å ha henne på plass.

– Klok kulturstemme

– Kristina har vært en klar og klok kulturstemme som fungerende kultursjef. Hun har startet flere viktige prosesser og gjort seg godt bemerket både internt og eksternt. Hun har en solid forankring i kulturlivet og bred erfaring fra offentlig sektor, sier han.

Som konstituert kultursjef har Ehrenberg-Rasmussen ledet kulturavdelingen gjennom pandemien.

– Jeg har satt stor pris på alle de samtalene jeg har hatt med kulturlivet i året som har gått. Det er inspirerende å se hvor aktive aktører har vært med å dele erfaringer, og å gi råd og innspill til hvordan vi som kommune best kan støtte et hardt rammet kulturliv, sier hun.

– Konstruktiv dialog kombinert med et aktivt kulturutvalg som lytter og prioriterer kulturlivet, har gjort at vi har fått på plass effektive virkemidler på kort tid. Ekstra kjekt er det når våre folkevalgte finner rom for å videreføre eksempelvis stipendordningen, fortsetter Ehrenberg-Rasmussen.

[ Barnas store julerevy: Jul med skadd julenisse, forsvunnet Rudolf og mye fising ]

Den gode dialogen har hun planer om å forsterke.

– Jeg ser fram til å styrke denne dialogen ytterligere framover, slik at vi sammen kan realisere kulturplanens visjon om å skape en levende kulturby, sier hun.

Det første møtepunktet blir kulturavdelingens tradisjonelle juleavslutning for kulturlivet.

– Vi ser også fram til å invitere til fysiske kulturdialoger i året som kommer. Jeg gleder meg enormt til å fortsette i denne rollen som jeg har vært så heldig å ha det siste året, smiler hun.

Ambisjoner

Kultursjefen vil være en pådriver for å nå de politisk vedtatte ambisjonene som står nedskrevet i kulturplanen.

– Ambisjonene handler om at innbyggerne skal ha et så rikt og levende kulturliv som mulig og at de skal være stolte av kulturlivet i hjembyen sin. Like viktig er det at kunstnere og kulturarbeidere skal oppleve anerkjennelse for alt det viktige de tilfører byen vår, sier hun.

Listen over ting å ta tak i er fyldig:

– Foruten de politiske satsingene i Stavanger2025, Akropolis-visjonen og Å leve av kunst og kultur, skal vi utrede alt fra plan for visuell kunst og kunstbyen, til å videreutvikle Bjergsted som kulturpark, forteller kultursjefen.

[ Måtte avlyse 15 show – nå er hun endelig tilbake på scenen ]

Utfordringer

Ehrenberg-Rasmussen sier at Stavanger har et rikt kulturliv, samtidig som en del muligheter gjenstår urealisert.

– Med strammere økonomiske rammer innen det offentlige, blir det stadig viktigere å synliggjøre kunst og kulturens betydning. Både som verdi i seg selv, og dens betydning for demokrati- og samfunnsutviklingen, samt menneskers livskvalitet. Kulturlivet er i høyeste grad med på å gjøre Stavanger til en attraktiv by å leve og bo i. Å styrke Stavanger som kulturby handler også om å forvalte de ressursene kommunen har på en forsvarlig og treffsikker måte, og gi kulturen rom for å være en drivkraft i samfunnsutviklingen slik at kultur faktisk blir en drivkraft i samfunnsutviklingen, erklærer hun.