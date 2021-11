Alan Walker første headliner til Utopia 2022

DJ-en Alan Walker kommer til festivalen Utopia i Stavanger neste år. Flere identifiserer han via hans merkevare med maske og hettegenser, men bak dette står artisten, DJ-en og produsenten Alan Walker.

Med mer enn 15 milliarder streams verden over, og godt over 40 millioner følgere på sosiale medier kan vi med trygghet si at til tross hans unge alder har Alan Walker allerede satt sine solide merker på verdens musikkscene og er per tid en av verdens mest populære artister, heter det i pressemeldingen fra Utopia.

– Nå har vi forsøkt gang på gang, men endelig kan vi med sikkerhet si at Alan Walker gjester Utopia! Alan Walker er en av verdens største stjerner, uansett sjanger. Han har en evne til å skape fengende musikk som treffer en bred målgruppe og har en rekke superhits med streamingtall få andre artister kan måle seg med! Jeg er sikker på at Alan Walker kommer til å levere et av tidenes Utopia-show, sier festivalsjef Espen Knoph.

I 2015 ble «Faded» sluppet og spredte seg fort. Siden den gang har den mottatt multi-platinum verden over og har fått milliarder av streams. Etter dette har hits blitt levert på rekke og rad, med blant annet «Alone», «All Falls Down», «Sing Me To Sleep», «The Spectre» og «Darkside».

Han har samarbeidet med eller remikset noen av verdens største stjerner, hvor av alt fra Sia, Bruno Mars, Avicii, Coldplay, Miley Cirus, Kygo, Charli XCX, Noah Cyrus, Imanbek.

Det siste året har Alan Walker vært en svært produserende artist som har sluppet flere nye superhits.

I dag er Alan Walker en av verdens mest ettertraktede artister, og er hele tiden oppe blant de 100 mest populære artistene i verden på Spotify og ligger stadig og lukter på toppen av Dj Mag Top 100. Han har hatt over 500 headline- og festivalshows inkludert Coachella, Tomorrowland, Ultra Music og Lollapalooza osv. I 2019 reiste han på sin egen headliner-turné hvor han fyller gigantiske arenaer verden over.

- Alan Walker har klart å samle en fanbase fra hele verden som følger han hvor enn han drar. Et eget «community» hvor alle skal føle seg velkommen, uansett hvem du er. Dette passer perfekt inn i Utopia-visjonen hvor vi ofte prøver å fronte at folk skal få komme uansett hvem du er, hvor du kommer fra, hva du tror på og hvem du liker, sier Knoph.

Billetter til neste års festival slippes torsdag 18. november klokken 09.00.

Utopia arrangeres for fjerde gang i Stavanger 26–27 august 2022. Etter to avlysninger i henholdsvis 2020 og 2021 grunnet koronapandemien.

Tidligere har Utopia presentert artister som David Guetta, Zara Larsson, Kygo, Karpe, Sigrid, Sebastian Ingrosso, Sondre Justad, Steve Angello, Matoma, Isah, Highasakite, Lemaitre for å nevne noen.

