Dette er de nye Region Stavanger-ambassadørene

Onsdag delte Michelle Milas og Anette Larsen Bognø ut Region Stavangers ambassadørpriser. Ambassadørene som vinner prisene er aktive innen nasjonale og internasjonale nettverk, har ofte en nøkkelrolle innen lokalt næringsliv og forskningsmiljø, og samarbeider med Region Stavanger for flere konferanser og arrangementer til Stavangerregionen.

– Ambassadørprogrammet bygger på samarbeidet vårt med nøkkelpersoner i fagmiljø, næringsliv, samt kultur- og idrettsmiljø. En rekke større arrangementer i Stavanger-regionen er resultatet av vårt samarbeid med regionale aktører. Dette er en viktig satsing for Region Stavanger siden det bidrar til vekst i reiselivet, sier fungerende reiselivsdirektør Per Morten Haarr i en pressemelding fra Region Stavanger.

Styrker regionens omdømme

Region Stavangers ambassadørprogram har vært operativt siden 2006. Årets ambassadørmottakelse ble gjennomført i Spiseriet i Stavanger konserthus. Ifølge Region Stavanger går ambassadørprisene til ildsjeler som de har jobbet tett med i 2020 for å få flere internasjonale arrangement til Stavangerregionen, til tross for pandemi.

– Fagkonferansene og arrangementene bidrar til å styrke Stavangerregionens omdømme nasjonalt og internasjonalt ved å få norsk forskning og fagkompetanse ut i verden. Fagkonferanser og arrangement er viktig også for reiselivet da det bidrar til økonomiske ringvirkninger i regionen, sier Michelle Milas, salgssjef kongress i Region Stavanger.

Satsingen innen arrangementsturisme omfatter idretts- og sportsmesterskap, og Region Stavanger har et formalisert samarbeid med Rogaland Idrettskrets. Ansvarlig for arrangementssatsingen, Anette Larsen Bognø, er entusiastisk over den positive utviklingen.

– Regionen har etablert et godt rykte som arrangør av både nasjonale og internasjonale idrett- og kulturmesterskap. I tillegg til den økonomiske verdiskapningen skaper slike arrangementer engasjement og stolthet lokalt og gjør regionen til en mer attraktiv region å besøke, men også å studere og bo i, sier Bognø i pressemeldingen.

---

DETTE ER DE NYE STAVANGER-AMBASSADØRENE:

Alexander Rothkoph, Førsteamanuensis ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger for the 14th Quark confinement and the Hadron spectrum conference / Confinement 2022.

Arne Gunnar Jørgensen, leder Stavanger Undervannsgruppe og Nuenghatai Eiklid, leder Stavanger Dykkeklubb for EM i Undervannsrugby

Torbjørn Olufsen, Messegeneral OTD for OTD Energy 2021

Stavanger konserthus, Spiseriet, Stavanger kommune, Rogalands fylkeskommune og Region Stavanger for Michelin Star revelation Nordic Countries 2022.

Egil Alv Andreassen, Leder Stavanger Roklub for Stavanger roklub for Nasjonal roregatta, NM i beachsprint/roing og NM roing for Masters (27+)

Katrine Lilleland for Stavanger Kammermusikkfestival

DETTE ER TIDLIGERE STAVANGER-AMBASSADØRER:

2019

Ann-Karin Tennås Holmen, Førsteamanuensis i Statsvitenskap, det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger for The 5th Innovation in Public Services and Public Policy Conference.

Astrid Johanne Nyland, Førsteamanuensis, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger & Hege Ingjerd Hollund. Forsker, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger, for The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA).

Kristin Armstrong Oma, Professor og Forskningsleder ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger for Nordisk Bronsealder Symposium 2021.

Terese Elisabet Bondas, Professor, det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, for The 6th Nordic Conference on Family Focused Nursing.

Jasna Bogunovic Jakobsen, Professor, det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, for International Symposium on Dynamics and Aerodynamics of Cables 2020 (ISDAC).

Dagny Spanne Kjær, Jæren Smådyrklinikk & Linda Eriksen, AniCura Dyresykehus Stavanger for Nordic Eye Meeting 2020.

Hanne Kvitvær, Daglig leder, Norges Døveforbund Stavanger for Nordisk Døves Kulturfestival 2022.

Tore Øian, Wintershall Dea & Vidar Strand, Baker Hughes for IADC/SPE International Drilling Conference and Exhibition 2021.

Kjetil Galta, Aero Norway & Rune Veenstra, Sola kommune. (Tidligere Aero Norway) for Aero Engines Europe 2020.

Christian Berge, Avinor FS, for European Controllers Golf Championship 2021.

Arild Austigård. Styreleder, Sola Turn & Anita Horpestad Brede, Sola Turn, for NM Teamgym Juniorer 2020.

2018

Morten Tønnessen. Professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universiteter i Stavanger. The 11th conference of the Nordic Association for Semiotic Studies, 2019

Rune Dahl Fitjar. Professor, Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger, 5th Geography of Innovation Conference, 2020

Sissel Haugdal Jore, Førsteamanuensis og senterleder SEROS, Universitetet i Stavanger, 4th Society for Risk Analysis (SRA) Nordic Conference /RISK 2018

Krisztian Balog. Professor, det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, The ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR, 2020

Espen Yung Svendsen. Daglig leder, Vipe Productions AS & Utopia Festival, Utopia.

Maren Skjelde. Daglig leder, Gladmat AS. Gladmat Festivalen

Paal Refsland, daglig leder, Trolljeger, Trolljegerprøven

Aina Hauge. Avdelingssjef, Stavanger Universitetssjukehus, EORNA Congress, 2021

Jone Schanche Olsen. Senterlege / Overlege, Transkulturelt Senter, Stavanger Universitetssjukehus, 21st Nordic Conference for therapists working with traumatized refugees, 2019

Bettina Alstadsæther. Toppidrettsutøver Karate-Kumite (kamp), Stavanger Karateklubb, Nordisk Mesterskap i Karate 2020

Sigve Valentinsen. Daglig leder, Sandnes Atletklubb & Janne Gunn Gaard. Generalsekretær, Norges Styrkeløftforbund, VM i styrkeløft 2020

Målfrid Snørteland, direktør, Jærmuseet & Finn Krogh, direktør, norsk oljemuseum, Ecsite 2021

Pål Thjømøe. Daglig leder, Magma UNESCO Global Geopark, Ruritage General Assembly Meeting, 2019

Hilde Kraggerud. Forsker, Tine BA, Sensometrics 2020

2017

Eric Toogood og Elin Lorentzen – Oljedirektoratet, NDR2017- National Data Repository Work Group Meeting.

Merja Riitta Stenroos – Universitetet i Stavanger, The 10th International Conference of Middle-English 2017, ICOME10.

Anne Mangen – Universitetet i Stavanger, The 16th IGEL Conference 2018 / E-READ 2018.

Jørn-Atle Erichsen – GTI, 3-sjøersløpet/Stavanger Marathon.

Martyn Reed – Nuart Festival, Nuart Festival.

Magnus Lund – Lund Gruppen Arrangement, Landstreff Stavanger.

Rannveig Stangeland og Thor Otto Lohne, Statoil og North Sea Infrastructure AS, The 18th European Gas Conference 2017.

Ulf Rosenberg – EBBA (European Brass Band Association), Europeisk Mesterskap i Brass 2023.

Gorm Haagensen – Ferrari Owners Club Norway, Nordisk samling for Ferrari-eiere.

Rune Røksund – Rogaland Idrettskrets, Idrettsgallaen 2019 & NM Veka 2018/2019.

Merete Eik – Stavangerregionen Havn, InPort Conference og Cruise Norway-konferansen, 2018.

Ole Gunnar Dokka – Rocket Grace, European Space Agency BA – meeting 2018.

Geir Eikeskog – Sandnes IL friidrett, NM Friidrett 2017/UM 2016 m.fl.

Per A. Thorbjørnsen – Folkehallene, EM Curling, VM Curling Veteran, VM Curling Mixed Double 2019, World Cup Skøyter x 3.

2016

Siri Ommedal og Odd Skjærseth – Nordsjørittet.

Olav Thorsen og Svein Kjosavik – Rogaland Legeforening, Nordic congress on General Practice, 2021.

Merete Vadla Madland – Universitetet i Stavanger / The National IOR Centre of Norway, The European Symposium on Improved Oil Recovery 2017.

Tor Helge Hetland og Knut B. Carlsen – Stavanger Sandnes Skøyteklubb, ISU World Cup Speed Skating 2016.

Leif Johan Sevland – ONS, ONS Conference.

Karl Gjedrem – Norges Korforbund Rogaland, Landsfestivalen for Kor 2018.

Jan Olav Johannessen – Stavanger Universitetssykehus, Schizofrenidagene.

Professor Elaine Munthe – Universitetet i Stavanger, The International Congress for School Effectiveness and Improvement, 2019.

Olav Røysland – Norsvin Rogaland, The European Pig Producers Conference 2017.

Odd Langhelle – Axelar, Blinkfestivalen.

2015

Anders Tranberg – Universitetet i Stavanger, Strong and Weak Electro Matter 2016.

Helene Døscher – Norsk Bløderforening, European Haemophila Consortium Congress 2016

Ivar Rusdal – Nordic Edge Expo Kjell Madland – Norway Chess

Roy Hegreberg – Tour des Fjords

Tore Kramer – Stavanger Surfklubb, EuroSurf 2017 og 2018

2014

Sjur Eivind Usken – Aarbakke Innovation, Honeynet Security Workshop 2016

Bård Mæland – Misjonshøgskolen, The Int. Conference on Disability, Illness and Religion 2014.

Jayantha Prasanna Liyanage – Center for Industrial Asset Management (CIAM)/UiS – 2014 Vision +

2013

Hein Andre Langåker – Society of Petroleum Engineers, SPE HSE Conference 2016

Per Dahl – Universitetet i Stavanger, International Musicological Society Congress 2016

Tom Norland – PTC, Gas Lift Conference 2014

Ingelin Testad – Senter for eldremedisin ved Stavanger Universitetssykehus og forskningsavdelingen på Stokka sykehjem, SESAM-conference.

2012

Arild Sandstøl – Rogaland politikammer/Politiets Fellesforbund.

Helge Lorentzen – SAFER, Society in Europe for Simulation applied in Medicine-conference 2012

Inger Anda – Ptil, International Regulators Forum 2011

Jarle Øversveen – Hovedredningssentralen Sør-Norge Sola, Nordred 2012

Stein Solberg – Hovedredningssentralen Sør-Norge Sola, IJMR 2012

2011

Ingvild Morken – Universitetet i Stavanger/Helse Stavanger, EuroHeartCare 2014.

Jan Frick – Universitetet i Stavanger, Advances in Production Management Conference 2011.

Kjell Ursin Smith – ONS.

Reidar Mykletun – Norsk Hotellhøgskole UiS, Global Events Congress 2012.

2010

Eldar Søreide – Stavanger Universitetssykehus

Eivind Hålien – Måltidets Hus AS.

Nils Steinsland – Steinsland & Co. The International Poultry Conference 2014.

Jostein Tollaksen – Universitetet i Stavanger.

Simon G. Møller – CORE/ Universitetet i Stavanger, Scandinavian Plant Physiology Conference 2011.

Eivind Helland (Blue Planet), Aqua Vision.

---