Multikunstner Pia Myrvold flytter hjem til Stavanger etter 30 år i utlandet. Torsdag åpner hun ny utstilling i nytt galleri i Bakkegata i Stavanger sentrum. I vinduene poserer The Sumerians. SKY COSMOS, en av slektene i The Sumerians on Holiday, som er spesielt opptatt av kunst, arkitektur og bruk av rommet. (Arne Birkemo)