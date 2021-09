Vestlandsutstillingen flytter fra Kunsthall Stavanger

I 2022 flytter Vestlandsutstillingen vekk fra Kunsthall Stavanger og inn hos Rogaland Kunstsenter.

– Vi er glade for at Vestlandsutstillingen kommer i gode hender hos Rogaland Kunstsenter, hvor vi vet at den kommer til å bli tatt godt vare på, sier Hanne Mugaas, direktør ved Kunsthall Stavanger.

Overgangen fra Kunsthall Stavanger til Rogaland Kunstsenter har vært en prosess og en avgjørelse som har kommet i stand i samarbeid mellom Rogaland Kunstsenter, Kunsthall Stavanger styreleder ved Vestlandsutstillingen, skriver Kunsthall Stavanger i en pressemelding.

Det har vært et ønske hos kunstinstitusjoner i byen å styrke den enkeltes mandat. Med en overførsel av Vestlandsutstillingen til Rogaland Kunstsenter, som jobber tett med kunstnere i Rogaland, blir kunstsenterets samfunnsoppdrag og profil som et ressurssenter for den lokale kunsten enda tydeligere, både overfor publikum og regionens kunstnere, skriver Kunsthall Stavanger.

– Vestlandsutstillingen har blitt vist i Stavanger siden 1926 og vi ser overgangen fra Kunsthall Stavanger til Rogaland Kunstsenter som en naturlig del av utstillingens livsløp, sier Maya Økland, styreleder for Vestlandsutstillingen.

– Stavanger har vokst som kulturby de siste årene. Samarbeidet med Kunsthall Stavanger har vært godt, det har blitt vist mange flotte årganger med Vestlandsutstillingen der som vi er takknemlige for. Rogaland Kunstsenter ligger nærmere Vestlandsutstillingens profil og vi er spente på å få vist utstillingen inne i bykjernen, legger hun til.

Utstillingens oppdrag er i dag å vise fram samtidskunst av høy kvalitet som speiler den vestlandske kunstscenen slik den foregår i lokale, nasjonale og internasjonale kontekster ut mot resten av landet.