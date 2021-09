Solafestivalen er utsatt

Kommunen skulle arrangere festivalen i samarbeid med ungdommen, med UKIS Sola og Sola ungdomsråd.

– Vi er veldig lei oss for at det ikke blir noen festival til helgen. Vi har jobbet mye med dette, men forstår at timingen ikke er optimal. Men festival skal det bli, når tiden er klar for det, sier Bianca Bysheim Voll, leder for Sola ungdomsråd i en pressemelding fra Sola kommune.

Økt smitte er årsaken

Festivalen skulle være en markering på at samfunnet er på vei ut av pandemien, og for å takke ungdommene for at de har ofret mye det siste halvannet året.

Men smitten blant ungdom i regionen er stigende.

Smittetallene blant ungdom tilsier at kommunen muligens var noe optimistiske med datoen. Derfor besluttet beredskapsledelsen i Sola kommune onsdag at festivalen utsettes.

– Akkurat nå ser vi at det vil innebære en viss risiko å samle ungdom til festival. Vi vet at ungdommene hadde gledet seg skikkelig til dette, men på bakgrunn av den aktuelle smittesituasjonen i kommunen var min anbefaling dessverre å utsette arrangementet, sier Pernille Sørensen, smittevernoverlege i Sola kommune.

Ordføreren: Vanskelig, men klok beslutning

– Vi hadde alle sett fram til dette. Det var ikke en enkelt beslutning, men når vi ser smitteutviklingen i aldersgruppen festivalen rettet seg inn mot, så var dette det klokeste å gjøre, sier Tom Henning Slethei, ordfører i Sola kommune.

Men festival skal det bli. Planen er mai 2022. Nå jobber kommunen med å booke om artistene. Målet er å ha det samme programmet.

– Når våren kommer håper vi å kunne invitere til en festival kulere enn noe som har skjedd i kommunen, sier Bysheim Voll.

