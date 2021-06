Hun skal spille på Utopia i august

Monika Engeseth er produsent og singer-songwriter som opprinnelig kommer fra Hallingdal og går under artistnavnet Moyka. Hun har de siste årene vært bosatt i Bergen der hun har eksperimentert med et lydbilde av elektronisk pop, inspirert av store følelser og kontraster, skriver Utopia i en pressemelding.

– Moyka er et sjeldent stjerneskudd. En enorm vokal og et lydbilde som kan minne om Susanne Sundfør og Aurora, men med sin særegne stil. Ryktene sier at det oser internasjonal klasse av liveshowene hennes. Jeg gleder meg noe enormt, sier festivalsjef Espen Knoph.

I pressemeldingen beskrives Moykas musikk som melankolske tekster som flettes inn i et lydbilde som balanserer på grensen mellom det organiske og det elektroniske universet. I sentrum av det hele står Moykas klare og sterke vokal. Debut Ep-en «Circles» ble hyllet med blant annet terningkast 6 i Bergens Tidene. Året etter, i 2020, slapp hun Ep-en «Spaces» hvor de omtalte oppfølgeren som «en fordømt bra samling poplåter!», samtidig som internasjonale medier var full av begeistring.

Kan forvente energisk liveshow

Nå jobber Moyka med å ferdigstille debutalbumet «Revelations Of Love» som kommer høsten 2021, hvor hun allerede har gitt oss første smakebit med låtene «Stay» og «As Long As You’re Here».

På scenen leverer hun et energisk liveshow i samsvar med den mektige musikken. Igjen og igjen har hun overbevist publikum og arrangører, så vel som anmelderne. Fra Vill Vill Vest og deretter Den Hemmelige Festen i Bergen i 2018, til de store festivalene som by:Larm, Bergenfest og Øyafestivalen i 2019, skriver Utopia.

Fra før av har Utopia annonsert Alan Walker, Cezinando, Lars Vaular, Astrid S, Stavangerkameratene og Isah & Dutty Dior til årets festival.

Etter Utopia 2019 ble det bestemt å flytte festivalen til Bjergstedparken grunnet stor pågang og utsolgt festival. Utopia tar høyde for å arrangere som planlagt 27.-28. august 2021, og har både plan B og C klar dersom det skulle bli vanskelig.