Sjekk hvem som er klar for Utopia i høst

Tirsdag ble det klart at Lars Vaular skal stå på scenen under årets Utopia i Bjergstedparken.

– Her snakker vi en legende, uansett sjanger. En artist som mestrer å eie flere sjangre og generasjoner samtidig. Konsertene hans er alltid full av deilig energi, dans og allsang. Låtene hans lever for evig og alle har et eller annet forhold til dem, sier festivalsjef Espen Knoph i en pressemelding fra festivalen.

Lars Vaular har vært en publikumsfavoritt siden han regjerte hitlistene i 2010 med «Rett opp og ned» og siden har han markert seg som en av Norges største artister. Gjennom samarbeid med artister som Kamelen, Astrid S, Bjørn Eidsvåg og Unge Ferrari har han befestet sin posisjon som en artist som både transcenderer sjangre og generasjoner – hvilket har gitt han fem Spellemannpriser og hedersprisen på P3 Gull.

Har plan B og C klar

Etter et avbrekk på nesten to år er nå bergenseren tilbake med ny energi på sin singel «Kroppspråk». Ikke lenge etter overrasket han med et samarbeid med Röyksopp og singelen «To Minutter», etterfulgt av albumet «Flere steder alltid» som høstet flere fantastiske anmeldelser. Med titalls millioner streams og terningkast seks gang på gang, er bergenseren en av de absolutt største norske artistene, skriver Utopia i pressemeldingen.

Hans live-opptredener er blitt hyllet i det meste norsk presse, og hans live-opptredener blir omtalt som «episk maktdemonstrasjon», «sjefen er tilbake på topp» og «publikum får oppleve utsøkte og geniale musikkstreker». Bedre enn dette blir det neppe!

Fra før av har Utopia annonsert Alan Walker, Cezinando, Astrid S, Stavangerkameratene og Isah & Dutty Dior til årets festival.

Etter Utopia 2019 ble det bestemt å flytte festivalen til Bjergstedparken grunnet stor pågang og utsolgt festival. Utopia tar høyde for å arrangere som planlagt 27.-28. august 2021, og har både plan B og C klar dersom det skulle bli vanskelig.