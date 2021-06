Ny pris til Tore Renberg: – Skikkelig stas

– I hele mitt voksne yrkesliv har jeg investert krefter, tid og energi på å være en rogalending og å arbeide i dette fylket. Det har vært et helt bevisst valg. Jeg har forsøkt å bidra med mine vesle talenter, til at dette skal være et kulturelt sterkt sted, et nysgjerrig, spennende og fint sted. Hvis denne kulturprisen til Rogaland fylkeskommune handler litt om dette bidraget mitt, så liker jeg veldig godt å ha blitt sett for det, sier Tore Renberg i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Han setter stor pris på tildelingen.

– Tillitserklæringen som ligger i denne kulturprisen er nokså bevegende. Jeg synes dette er skikkelig stas, sier Renberg.

Tore Renberg ble nylig tildelt nynorsk litteraturpris for romanen «Tollak til Ingeborg». Prisen deles ut av Noregs Mållag, Det Norske Teateret og Samlaget. Renberg har skrevet de fleste bøkene på bokmål, men plutselig fikk han skrivesperre i arbeidet med boka «Du er så lys».

– Jeg begynte å skrive på nynorsk fordi jeg sto fast i et prosjekt for fem-seks år siden. Det var et eller annet som ble feil i klangen, sier han.

I all hemmelighet begynte han å skrive det samme materialet til «Du er så lys» på nynorsk.

– Det ble en åpenbaring for meg. Det var som å få et ekstra redskap som fungerer, sier Renberg, som med «Du er så lys» og «Tollak til Ingeborg» har publisert to bøker på nynorsk.

Ny bok til høsten

Nynorskprisen ble også berømmet av fylkesordfører Marianne Chesak under prisutdelingen i fylkestinget tirsdag 15. juni. Renberg selv var på jobb i Oslo.

– Det virker som om overgangen til nynorsk har forløst noe i Tore Renberg. At en som opprinnelig skriver bokmål får nynorskpris er likevel ekstra imponerende, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Tore Renberg er tildelt Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021. Her sammen med fylkesordfører Marianne Chesak. (Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune)

Til høsten kommer Renberg med ny bok i Teksas-serien. Han skal også gi ut en plate som ble satt på vent da koronaen kom. Og så skal han lage et stort verk som skal fremføres i Stavanger konserthus.

Sammen med komponisten Anders Brunvær Hauge skal Tore Renberg lage et nytt oratorium til Stavangers by-jubileum i 2025.

– Dette er et stort prosjekt som er rotfestet i historiske hendelser her i Rogaland gjennom 900 år. Dette er et kjempespennende prosjekt og det blir et kjempeløft som jeg håper og tror vi skal få til, sier Tore Renberg.

---

Tore Renberg:

Debuterte som forfatter med boken «Sovende floke» i 1995.

Han har skrevet en rekke bøker for voksne og barn som har høstet en rekke priser, og han er spesielt kjent for Teksas-serien og romanene om Jarle Klepp.

Renberg har også laget manus til teater og film, i tillegg til å være musiker og formidler.

For sin langvarige innsats for kulturlivet blir Tore Renberg nå hedret med Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021. Prisen består av en statuett av John Th. Josefsen og 50 000 kroner. Kulturprisen ble delt ut under fylkestinget i Haugesund 15. juni.

---