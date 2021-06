Hun får Stavanger kommunes kulturpris

Det er Nina Ellen Ødegård som får Stavanger kommunes kulturpris i år, melder kommunen på sine nettsider.

I statuttene for kulturprisen heter det at vinneren skal «ha gjort en fortjenstfull innsats for kunst og kulturlivet i Stavanger kommune.» Det er liten tvil om at Ødegård oppfyller den beskrivelsen med glans, mener leder for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Dag Mossige.

– Hun har betydd svært mye for teatret og kulturbyen Stavanger. Jeg hadde den store fornøyelsen av å se Nina i «Scener fra et ekteskap» i digital oppføring, og det var virkelig en oppsetning som bidro til å holde motet oppe i en krevende tid med nedstenging, forteller utvalgslederen.

Noen av prisens tidligere vinnere er Øivind Ekeland (2020), Sally Nilsson og Gretelill Tangen (2015), Pål Mangor Kvammen (2013), Tore Renberg (2008) og Arild Østin Ommundsen (2001).

Mange store øyeblikk

Ødegård er utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøgskole, og har vært ansatt ved Rogaland Teater siden 2002. I årene 2007-2009 hadde Ødegård et gjesteopphold ved Oslo Nye Teater. Rekken over oppsetninger hun har spilt i er lang. De siste årene har hun gjort seg bemerket i A Christmas for Carol, Romeo og Julie, Scener fra et ekteskap og Orlando, og nå som gjenåpningen har startet kan publikum snart se henne i The Mute, som settes opp igjen i 2022.

Nina Ellen Ødegård og Christian Eriksen i «The Mute». (Tone Helene Oskarsen)

– Hun har gitt oss mange store øyeblikk og er en sterk representant for et knallsterkt teatermiljø i byen. Hun engasjerer uansett om hun er med i seriøse drama, komedier eller klassikere, sier Mossige.

Hun mottok Hedda-prisen i 2005 og 2017, og Aftenbladets kulturpris i 2016.

– Hun er en skuespiller av nasjonal størrelse som har skapt en lang rekke fabelaktige opplevelser ved Rogaland Teater. Og som Hedda-prisene viser har hun bidratt til å styrke Rogaland Teaters posisjon nasjonalt, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

Prisen består av en gavesjekk og en statuett av Stinius Fredriksen.