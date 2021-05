Bjerga skal prøve å fylle stadion

Torsdag formiddag presenterte nemlig Rune Bjerga og Viking planene for showet «Bjerga on grass» som etter planen skal gå av stabelen på Vikings hjemmebane SR-Bank Arena 20. august 2022.

Komikeren var selv til stede da planene for showet ble presentert i Jåttåvågen sammen med representanter for Viking. Bjerga lover at det blir et sammensatt show med flere bidragsytere.

– Jeg både gruer og gleder meg. En skrekkblandet fryd. Det blir mange morsomme gjester, geniale overraskelser. Det blir før-show og folk får servert en helaften på stadion. Vi skal lage fest, sier Bjerga til RA.

Tittelen på det kommende showet spiller på Bjergas suksess i DNB Arena i 2017, «Bjerga on ice», der han fylte hallen. Showet la grunnlag for en påfølgende showturné som gjorde stor publikumssuksess.

– «On grass»-ideen har jobbet litt i hodet en god stund. Dette er jo galskap, ellevilt, klin kokos, men det er kult å gjøre noe slikt, sier Bjerga.

Mamma Bjerga har også hatt en finger med i spillet.

– Min mor sa alltid «stå på». To enkle ord, som jeg har prøvd å leve etter. Noen ganger får man elleville ideer, men da kommer ordene tilbake, «stå på», sier Bjerga.

15.000 billetter

Scenen rigges på den ene langsiden. Planen er å fylle setene og har flere tusen på gresset. Børge Moi Nilsen, salgssjef i Viking, opplyser at det satses på å selge 15.000 billetter.

Billettene legges for salg kommende tirsdag klokken 09.00.

Mens pressekonferansen pågår i VIP-loungen, trener A-laget til Viking nede på gressmatten.

– 15.000 høres skummelt ut. Det viktigste er å gjøre som spillerne på banen, trene godt. Antall billetter som blir solgt kommer i andre rekke. Jeg skal konsentrere meg om å lage et flott show. Det er bare flotte mennesker som følger meg. Jeg tror det blir en bra kveld for både meg og publikum, sier Bjerga.

– Jeg har allerede bestilt sol og fint vær, legger Bjerga til meg et lurt smil.

Dørene åpnes klokken 17.00 og showet starter en time senere.

Komiker Rune Bjerga vil fylle stadion i Jåttåvågen med 15.000 publikummere. (Arne Birkemo)

Ekeland som support

Show- og forretningsmannen Øivind Ekeland skal være med som support, men han liker best å framheve Bjerga.

– Han fylte DNB Arena til randen. 5000 billetter ble revet bort. Dette blir en ellevill latterfest. Bjerga er blitt rikskjendis med sine parodier av Gjert Ingebrigtsen og ikke minst Bent Høie. Vi er gira og stolte. Nå har vi noe å se fram til. Det tror jeg er viktig for folk, sier Ekeland.

– Et stort øyeblikk for SR-Bank Arena. Vi har et stadion som er bygget for å glede folk. Rune Bjerga på scenen, Øivind Ekeland som support. Det blir en fantastisk aften. Vi elsker Rune Bjerga og historien fra han begynte og fram til nå. Dette blir en sinnssykt stor kveld, sier Kjartan Salvesen, salgssjef i Viking.