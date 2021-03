Rigmor Galtung I midten av mars gjester Rigmor Galtung Sandnes, Bryne og Randaberg med showet «Simply the best of Rigmor Galtung». Showet blir en blanding av hennes to foregående show, «Du gale jul» og «Syltynn, topptrent & dønn ærlig», som begge ble litt amputert på grunn av koronarestriksjoner. (Jil Yngland/NTB)