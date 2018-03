Kulda stakk kjepper i hjulene for norsk gasseksport

Rogalandsavis

– Ja, det er riktig at kulda har gitt oss utfordringer. Onsdag kveld hadde vi sterkt redusert kapasitet. Men full innsats fra våre ansatte og Statoils ansatte gjorde at vi nå torsdag formiddag igjen er oppe i ca. 95 prosent kapasitet på Kollsnes, sier kommunikasjonssjef Lisbet Kallevik i Gassco til Aftenbladet.

Hun sier den sterke kulda fører til at viktige måleinstrumenter får nedsatt funksjonalitet, noe som betyr at de i samråd med selgere og kjøpere måtte redusere gjennomstrømmingen av gass. På det verste var kapasiteten redusert med 40 prosent.

Gassco opererer anlegget, men det er gass fra Statoil-feltene Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram som behandles og eksporteres via anlegget. Dermed er det først og fremst sistnevnte som merker konsekvensene av redusert kapasitet på Kollsnes.

Statoil har imidlertid ikke tall på hvor mye de har tapt.

– Vi kan ikke si noe eksakt om det. Men det jeg kan si, er at vi har robuste rutiner i slike tilfeller. Vi sørger for at vi oppfyller forpliktelsene våre til kundene, sier Statoils pressekontakt Elin Isaksen til avisen.

Hun viser til at Statoil kan kjøpe gass i markedet, eller skaffe gass fra andre produsenter på norsk sokkel, for å levere det de skal.

Kollsnes er Norges største prosessanlegg for tørrgass. Gasscos to andre prosessanlegg, på Kårstø og i Nyhamna, har foreløpig ikke hatt produksjonsproblemer på grunn av kulda.

