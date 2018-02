Rogalandsavis

Det kommer fram i et påtalevedtak fra Spesialenheten for politisaker, ifølge Stavanger Aftenblad.

44-åringen satt varetektsfengslet i Stavanger i nesten fire år, mistenkt for deltakelse i folkemordet i Rwanda. Han er fremdeles siktet, og skal utleveres til sitt hjemland hvor han vil bli stilt for retten.

Oppga andre

Dokumentene er såkalte Gacaca-dommer. Gacaca var en folkedomstol som ble opprettet etter folkemordet i Rwanda, hvor personer som tilsto deltakelse i folkemordet blant annet ble oppfordret til å navngi alle andre som deltok.

Kripos satt på fem slike dommer allerede i begynnelsen av 2013, men disse ble aldri lagt inn i saken. Da det ble kjent, valgte 44-åringen å klage Kripos inn til Spesialenheten for politisaker. Brynjulf Risnes, rwanderens nåværende advokat, mener dommene er interessante fordi 44-åringen ikke navngis én eneste plass i disse.

Verken domstoler eller rwanderens advokater hadde tilgang til dokumentene før utleveringsbeslutningen ble tatt.

Henlagt

Saken mot både Kripos og sentrale personer i etterforskningen er henlagt. I påtalevedtaket fra Spesialenheten står det at Kripos er enig i at dokumentene kan svekke mistanken mot mannen.

Kripos nekter imidlertid for at det var et bevisst valg å holde de aktuelle dokumentene borte fra saken, noe Risnes ikke tror på. Han sier henleggelsen fra Spesialenheten vil påklages.