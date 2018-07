Rogalandsavis

Iren støtet med 1,1 kilometer igjen og holdt akkurat unna for Pierre Latour, mens Alejandro Valverde ble nummer tre etter torsdagens kraftanstrengelse.

BMC-stjernen Greg Van Avermaet er fortsatt i gul ledertrøye. Belgieren har tre sekunder ned til toer Geraint Thomas (Sky). For fjorårets Giro d'Italia-vinner Tom Dumoulin ble etappen en liten katastrofe. Nederlenderen punkterte på et kritisk tidspunkt i avslutningen og tapte mye tid i sammendraget.

Dag seks av årets Tour var den første testen for sammenlagtfavorittene. Hele to ganger skulle rytterne opp den beintøffe bakken i Bretagne før målgang på 293 meters høyde. Over to kilometer har bakken en gjennomsnittlig stigning på 6,9 prosent.

Alexander Kristoff varslet før etappestart at han ikke hadde planer om å kjempe om seieren. Han beskrev det hele som en «hviledag». UAE-rytteren skulle hjelpe Martin så godt som mulig, og til slutt kunne han juble for lagkameratens seier. Selv skulle Kristoff ta det rolig i blytunge avslutningen.

– En seier i Tour de France er stort, og det letter trykket på hele laget. Det er godt for han og for hele laget. Vi har kanskje ikke kjørt så bra som vi hadde håpet, men har vært bedre i sommer. Når han vinner en etappe her er ikke Touren mislykket for laget, og nå har vi fått en seier. Det tar litt av presset vekk fra mine skuldre også, sier Kristoff til TV2

På den innlagte spurten var Kristoff raskest blant syklistene i hovedfeltet. Han slo Fernando Gaviria og plukket ti poeng med en sjetteplass der.

Heller ikke Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) eller Amund Grøndahl Jansen (LottoNL) kjempet om topplasseringene torsdag.

Et brudd på seks mann fikk gå rett etter den offisielle starten på den 181 kilometer lange etappen. En etter en falt av mot slutten, og luken ble tettet med underkant av ti kilometer igjen.

