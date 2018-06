Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

UAE-rytteren hadde ingen problemer med å holde konkurrentene fra livet i spurten etter 186 kilometer i rittet som er ledd av oppkjøringen til etapperittet Tour de Suisse.

Sykkelnettstedet Procycling.no skriver at nordmannen fikk et strålende opptrekk av lagkameratene og var overlegen på oppløpet. Der slo han de nærmeste konkurrentene med flere sykkellengder, etter at han fikk åpnet spurten på perfekt tidspunkt.

– Jeg visste at jeg på papiret var den sterkeste, men det avhenger også av formen. Jeg var ikke hundre prosent sikker. Jeg antok at jeg ville være blant de beste, og vi klarte å samle det. Til slutt var jeg den sterkeste og jeg er veldig glad for det, sier Kristoff fra podiet på streamen til rittarrangøren.

Han seiret foran italienerne Francesco Gavazzi (Androni) og Marco Canola (Nippo Vini Fantini). Marginen var stor nok til at han kunne løfte armene da han krysset målstreken.

– Det er min fjerde seier for sesongen, men normalt ville jeg hatt flere allerede. Derfor la jeg mye i dette rittet, sa Kristoff ifølge lagets nettsted.

– For meg og hele laget er det viktig å vise oss fram for å fremme syklingen i UAE. Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å vinne. Jeg til takke laget for å ha kontrollert rittet og tatt meg til de siste kilometerne i beste posisjon for spurten.

(©NTB)