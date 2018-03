Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Kristoff trillet over målstreken helt sist i tirsdagens 3. etappe av rittet Paris-Nice, 18 minutter bak vinneren, franske Jonathan Hivert. Den norske sykkelproffen sliter med sykdom, men sier til Procycling at han har bestemt seg for å fortsette etapperittet.

– Jeg føler meg ikke så sykt bra, men kanskje litt bedre. Jeg satser på at en rolig dag skal gjøre underverker, sa Kristoff onsdag.

En av årsakene til at 30-åringen ønsker å fortsette er at Milano-Sanremo ikke er mer enn ti dager unna, men skulle sykdommen fortsatt sitte i kroppen torsdag vil han ta en ny vurdering.

– Jeg håper på en rimelig normal dag i morgen, ellers står jeg nok av. Det bør ikke være noe problem å sykle en kort tempo, sier Kristoff foran den 18.4 kilometer lange økta mellom La Fouillouse og Saint-Étienne.

(©NTB)