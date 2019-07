Følg RA Sporten på Facebook !

Tirsdagens 177 kilometer lange etappe fra Nîmes til Nîmes var den Alexander Kristoff på forhånd blinket seg ut som den største seiersmuligheten i årets Tour ved siden av etappen inn til Paris.

Etappen var preget av sterk varme, og et brudd på fem mann som lå i tet fra start. På det meste fikk bruddet litt over to minutter, slik at hovedfeltet gjennom hele etappen hadde god kontroll på utbryterne, men likevel ble ikke utbryterne hentet før det gjensto drøye to kilometer.

Mot slutten kom det flere rundkjøringer som lagde stor strekk i feltet, og de sterkeste opptrekkstogene førte an på de siste kilometerne. Australske Caleb Ewan vant på det raske oppløpet, foran Elia Viviani og Dylan Groenewegen.

Alexander Kristoff var godt plassert inn gjennom rundkjøringen, men brukte vel mye krefter på å komme seg i en god posisjon. Dermed hadde han ikke nok krefter i spurten og havnet på niendeplass.

– Det var vanskelig å få en smud inngang inn mot oppløpet, og det ble mye start og stopp. Jeg brukte for mye krefter på å komme meg i god posisjon, og var stokk stiv i det jeg skulle spurte, sier Kristoff til TV2 og fortsetter:

– Jeg skjønner tidlig at det ikke går veien, selv om jeg kom meg i den posisjonen jeg trengte. Jeg er litt skuffet, men samtidig fryktet jeg at det skulle bli litt sånn når du kjører alene, sier Kristoff til TV2 etter målgang.

