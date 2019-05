Kristoff slått i spurten

Cees Bol var først over streken på Slettebø utenfor Egersund. Nederlenderen ble fulgt av Eduard Michael Grosu og så Alexander Kristoff.

– Jeg manglet litt og klarte ikke å holde meg foran i de tekniske partiene, Jeg hadde håpet på mer, men det er noen gode ryttere her. Edvald og jeg lå litt i vinden begge to mot slutten, sa Kristoff til TV 2 etter rittet.

Etappen gikk fra Stavanger til Egersund og var på 169 kilometer og endte med massespurt.

– Jeg hadde et godt hjul de siste 200 meterne, og så valgte jeg å gå i rett øyeblikk, sier vinneren, Cees Bol til TV2.

I forkant av rittet har Kristoff slitt med sykdom. Han måtte stå over siste dag av Hammer Stavanger i helgen, men friskmeldte seg selv før dagens ritt.

Edvald Boasson Hagen var også frempå med et forsøk på å være først over mållinja i Egersund, men han gikk for tidlig og ble ikke blant de ti beste.

Morgendagens etappe går fra Kvinesdal til Mandal.