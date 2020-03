Kristoff på pallen i Belgia

Følg RA Sporten på Facebook!

– Jeg var mye bedre i dag enn i Omloop Het Nieuwsblad lørdag. Da gled sadelen ned, og deretter fungerte det ikke. Jeg byttet sykkel, men beina føltes ikke bra. I dag var de bedre, sa han i et intervju vist på Eurosport etter semiklassikeren i Belgia.

Det ble dansk seier ved Kasper Asgreen fra QuickStep-laget. Etter et solobrudd mot slutten holdt han akkurat unna for forfølgerne. Det greide han selv om forspranget ni kilometer før mål var på bare 20 sekunder.

LES OGSÅ: Måtte bryte lørdag

– Helt siden mitt første sykkelritt har jeg drømt om å vinne en klassiker. Dette er fantastisk, sa Asgreen, som tok seg helt ut da han hold forfølgerne fra livet med noen få sekunders margin.

– Det var vanvittig tøft. Jeg tvilte på at jeg ville greie å holde unna alene så lenge, men det gikk så vidt.

Giacomo Nizzolo vant spurten om 2.-plassen foran Kristoff. Helt til det siste håpet forfølgerne å ta igjen dansken og selv kunne gjøre opp om seieren.

LES OGSÅ: 20 minutter bak i Portugal

Kristoffer Halvorsen ble nummer 11, mens Jonas Hvideberg på 31.-plass ble beste rytter fra Uno-X-laget som deltok i rittet. Edvald Boasson Hagen, som lørdag var eneste nordmann som fullførte Omloop Het Nieuwsblad, endte helt nede på 114.-plass med åtte nordmenn foran seg.

Søndagens ritt ble skjemmet av en stygg episode. Italienske Gianni Moscon ble diskvalifisert etter å ha kastet sykkelen mot en rival etter at han havnet i en massevelt 65 kilometer før mål. For to år siden ble Moscon kastet ut av Tour de France for å slå en annen rytter i ansiktet.