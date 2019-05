Kristoff på antibiotikakur foran ritt på hjemmebane

Det skriver TV 2 , som kan melde at Kristoff går med en buff rundt halsen i et forsøk på å bli frisk så fort som mulig. Etter lagkonkurransen Hammer Series i helgen skal Kristoff sykle Tour of Norway, som starter i Stavanger og avsluttes i Hønefoss 2. juni.

– Formen er ikke helt på topp. Jeg har vært litt syk de siste to ukene. Akkurat nå går jeg på antibiotika. Men den kuren skal være ferdig til i morgen (fredag). Vi vurderer fortløpende om jeg er klar til i morgen, men jeg håper det, sier UAE-rytteren til TV 2.

Kristoff sliter med streptokokker i halsen. Torsdag trente han innendørs ettersom været var ufyselig. Han har ikke syklet konkurranse siden han tok 3.-plassen i éndagsrittet Eschborn – Frankfurt.

– Jeg har fått trent bra, så det er ikke krise, men jeg mangler litt på overskuddet. Vi får se hvordan det blir. Jeg håper jeg er på start fredag, men om jeg ikke skulle være det, er jeg nok uansett med på lørdag, sier han.