Kristoff misset igjen da Groenewegen vant

I en etappe preget av lavt tempo brygget det opp til massespurt i målbyen Chartres. Nederlenderen Groenewegen ble manøvrert fram i feltet av norske Amund Grøndahl Jansen (LottoNL) og knuste konkurrentene i spurten.

– Det er godt, endelig fikk vi det vi kom for. Det smaker veldig godt, og det smaker enda bedre med godt samspill i laget de siste kilometrene. Vi bygger opp spenning siste timen, og da er det veldig godt å få den utløsende følelsen av en seier og ikke nok en skuffelse, sier Grøndahl Jansen til TV2.

BMC-rytter Greg Van Avermaet beholdt den gule trøyen gjennom årets lengste Tour de France-etappe. Belgieren var dessuten først over streken i den innlagte bonusspurten og tok dermed tre nye sekunder i sammenlagtkonkurransen. Ledelsen ned til Geraint Thomas (Sky) er nå på seks sekunder.

De 231 kilometerne mellom Fougères og Chartres gikk i nokså bedagelig tempo, men med 100 kilometer igjen å sykle oppsto det en splitt i feltet som følge av sterk sidevind. Alexander Kristoff havnet på feil side da feltet sprakk opp og måtte bruke krefter på å tette avstanden. Det samme gjaldt vinneren av den sjette etappen, Kristoffs lagkamerat Dan Martin.

– Lagkameratene mine gjør en god jobb for meg i dag, og jeg bør gjøre en bedre jobb i spurten. Jeg ble stiv igjen i spurten på slutten, og jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg hadde ikke nok krefter i dag heller, sier Kristoff til TV2.

Det var knyttet spenning til en svært krapp sving med to kilometer igjen til mål. Alle spurtlagene ønsket å posisjonere seg foran i feltet, men samtlige ryttere kom seg helskinnet gjennom svingen.

På den innlagte poengspurten var Laurent Pichon i ensomt brudd, og franskmannen tok dermed 20 poeng. Fernando Gaviria var først blant rytterne i hovedfeltet, foran Peter Sagan og Kristoff. Colombianeren tok med det inn to poeng på Sagan i kampen om den grønne poengtrøya.

Etter 37 kilometer gikk Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) i brudd på egen hånd. Franskmannen holdt unna for hovedfeltet i snaut hundre kilometer, men måtte gi tapt med 90 kilometer igjen av etappen.

– Det er en herlig følelse, og jeg er veldig glad både for min egen del og for lagkameratenes del. Jeg var bak Kristoff og lå på hjulet hans til det gjensto 200 meter. Det har vært vanskelig i starten for oss, men jeg føler at beina har blitt bedre og bedre og i dag kom endelig seieren, sier Groenewegen i seiersintervjuet.

