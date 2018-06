Kristoff legger ikke mye i sykkelrittet Hammer Stavanger

Rogalandsavis

Nyskapningen Hammer Series har sørget for at de aller beste lagene og rytterne i verden kommer til Stavanger og Sandnes for å kjøre fredag til søndag denne uken.

Samtidig er formatet på konkurransen ikke det som appellerer mest til Alexander Kristoff. Her deles det ikke ut individuelle WT-poeng. Dette er en ren lagkonkurranse uten individuelle vinnere. Her får lagene poeng for å vinne spurter og klatringer. Etappene er kompakte og varer kun i to timer. Dermed skal det være perfekt for publikum og TV.

Dag én i Sandnes er sågar en ren klatreetappe. Selv om sjumannslagene kun får stille med fem i konkurransene må spurteren Kristoff kjøre.

– UAE stiller kun med fem ryttere. Dermed må jeg kjøre den etappen også, sier Kristoff – som fortsatt er døgnvill etter Tour of California.

– Det går greit. Jeg kom hjem mandag, men det er klart at det ikke er optimalt for å prestere. Det får gå som det går, sier stjernerytteren til RA.

– Hvor mye betyr egentlig Hammer Series for deg?

– Skal jeg være helt ærlig? Ikke så altfor mye siden det ikke teller på World Tour-rankingen. Men ettersom det er på hjemmebane betyr det selvsagt litt at jeg viser meg fram.

Usikker på formatet

Han innrømmer at han er svært usikker på formatet i den nye storsatsingen som først ble testet ut i fjor.

– Det er veldig annerledes og jeg har ikke prøvd det før. Vi hadde ett slikt løp i fjor. Det så litt komisk ut siste dag med en lagtempo hvor femtemann på hvert lag avgjorde. Men det ble spennende.

Et tema som opptar den alltid direkte og ærlige Kristoff mer enn Hammer Stavanger for tiden er selvsagt hvordan han skal klare å vinne etapper i ritt som faktisk gir WT-poeng. Nå har han kun rittet på hjemmebane og Sveits rundt igjen før Tour de France.

Kritisk til eget lag

Så langt i år har opptrekkstogene fått sin renessanse for fullt gjennom Quick Step. Kristoff er den eneste i UAE som har levert resultater, men også han har blitt utradert før finalen i altfor mange ritt. Han behøver hjelp og erkjenner det.

– I Tour of California var det sjanseløst. Jeg ble alene. I Sveits får jeg med meg et par opptrekkere og i Stavanger blir Oliviero Troia med. Han er OK.

– Bekymrer utviklingen deg?

– Det opptrekkstog som gjaldt da jeg kom inn i sporten. Så har det blitt utfaset fordi folk fant en løsning. Nå er det tog igjen, men Quick Step kommer på den siste kilometeren. Ikke siste ti. Det er vanskelig å forsvare seg om du er alene. Vi må prøve å få noe tilsvarende med ryttere som Ben Swift, mener han.

Stefar og trener Stein Ørn uttalte mandag til nettstedet Procycling.no at situasjonen i Katjusja var milevis bedre enn den er i UAE nå.

– Er situasjonen i UAE holdbar for deg? Hvor lang er avtalen din og kan det bli et brudd?

– Den er på to år. Om du ser på det som skjedde i California forrige uke er det ikke holdbart. Dette holder ikke mot Quick Step, sier Kristoff.

For spurtene er i enda større grad i ferd med å bli lagsport igjen. Kristoff merker seg at hans erstatter i Katjusja Marcel Kittel sliter like mye som ham i fjor.

– Noe brudd er ikke på tapetet. Jeg trives veldig godt i laget og har en god tone med lagledelsen. Men jeg stiller meg uforstående til hvordan laget stilles opp noen ganger. Vi får se det litt an etter Sveits og Tour de France. Det som er klart er at laget ikke prestert. Det er kun jeg som har noen resultater. Vi har gode ryttere. Gode kapteiner. Men mangler vi mangler hjelperyterne. Quick Step er mye jevnere, sier Kristoff.

