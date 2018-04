Kristoff klarte ikke henge med da Terpstra vant

Rogalandsavis

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen havnet i bakleksa med knappe to mil igjen av søndagens Ronde van Vlaanderen etter å ha hengt med lenge i seierskampen.

Niki Terpstra, som vant E3 Harelbeke for en drøy uke siden, gikk solo da feltet nærmet seg Oude Kwaremont for siste gang, og fortsatte å presse verdensmester Peter Sagan og konkurrentene med en drøy mil igjen.

Terpstra holdt unna etter over seks timer og tjue minutter og kunne strekke hendene i været i ensom majestet. Danske Mads Pedersen ble nummer to, mens Philippe Gilbert tok tredjeplassen og sørget for at Quick-Step hadde to mann på pallen.

– Jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg er. Det betyr enormt mye for meg, sa Terpstra i seiersintervjuet.

– Det dårligste jeg har prestert

Alexander Kristoff vant rittet tilbake i 2015, men denne gangen kom en lettere forkjølet Kristoff inn utenfor topp ti.

– Det ble for tøft. Jeg satt bra med, men klarte ikke følge de beste. Jeg fikk det i Kwaremont, og klarte ikke å tette luken opp Paterberg og da var det over. Jeg er litt skuffet over ikke å bli bedre plassert, da jeg ikke klarer å holde statistikken ved like. Det er det dårligste jeg har prestert i dette rittet, sa Kristoff til TV 2.

Boasson Hagen kom til mål i samme gruppe som Kristoff.

– Det var beintøft. Jeg hadde ikke mulighet til å være med inn. Det var ikke mer krefter, sa Boasson Hagen til kanalen.

Amund Grøndahl Jansen, Sven Erik Bystrøm og Truls Korsæth kjørte også søndagens ritt.

Susanne Andersen imponerte igjen

I kvinnenes ritt var det Anna van der Breggen som vant, men Hitec-rytter Susanne Andersen kjørte inn til en meget sterk 15. plass.

– Det er veldig spennende. Det viser at hun begynner å hevde seg i ritt som er tøffere enn de hun har hevdet seg i før. Det er ingen tvil om at hun har tatt store steg også i år, da hun nå sitter i front med verdens beste kvinnelige syklister, sa Johan Kaggestad om Andersens prestasjon under herrenes ritt.

Daniel Årnes (17) kjørte alene i tet i flere mil og vant juniorenes utgave av sykkelrittet Flandern rundt i Belgia på overlegent vis søndag. Årnes gikk i et tidlig brudd sammen med en franskmann. Etter hvert valgte den norske unggutten å kjøre solo. Ifølge procyling.no ledet han med over to et halvt minutt med fire mil igjen.

