Kristoff jakter ny mesterskapstrøye i Nederland

Norges Cykleforbund (NCF) offentliggjorde i dag troppen som skal sykle årets europamesterskap i Alkmaar i august, og der var det mange lokale innslag som skal kjempe om medaljer i både senior og juniorklassen.

Alexander Kristoff blir Norges kaptein på landeveisrittet for menn, og i sin jakt på å få tilbake mestertrøyen han vant for to år siden får han blant andre Sven Erik Bystrøm og og brødrene Markus og Daniel Hoelgaard fra Ålgård.

– Vi har en stor tropp med mange gode muligheter til topp plasseringer i flere av klassene. Alexander Kristoff er på jakt etter mestertrøya som han vant for to år siden. Her får han med seg sterke hjelperyttere som alle er dedikert for jobben sin, skriver forbundet på sine egne hjemmesider.

Gode medaljemuligheter i alle klasser

For damene er det Sunweb-rytteren Susanne Andersen fra Stavanger som er det største håpet. Andersen er meget spurtrask, som passer godt i den nederlandske løypen, men vil få sterk konkurranse av et knallsterk nederlandsk lag.

– Blant damene så er en spurtsterk Susanne Andersen også på jakt etter medalje mer her må dog Nederland med verdens desidert sterkeste lag som i tillegg er på hjemmebanen, ses som store favoritter til tittelen, skriver forbundet.

Også i U23-klassen har vi sterke medaljemuligheter, både på dame- og herresiden. Amalie Lutro og Pernille Feldmann er de lokale kortene på damesiden, og Erlend Blikra er vårt håp blant herrene.

– U23 damene har imponert med stor kjørestyrke under hele året, her blir det interessant å se hva vi kan få til i en egen klasse når de ellers alltid konkurrere sammen med elite damene. I U23 klassen er Erlend Blikra tilbake i landslaget etter mange år med skade/syke problemer. Når alt fungerer så har en spurt i verdensklasse og i forrige uka vant han tre etapper i Polen, er forbundets vurdering.

Byberg og Gudmestad juniorhåpene

Også på juniorsiden gror det godt i det lokale sykkelmiljøet, og der er det Tuva Byberg og Tord Gudmestad som har muligheter for å sykle inn edelt metall til Stavanger sykkelklubb.

– Blant våre juniorer så har vi prestert mange solide resultater i Nations cup rittene under året så her skal det finnes store muligheter til topp plasseringer for mange både blant damene og herrene, skriver forbundet.

Tuva Byberg skal også kjøre juniortempoen.

Sykkel-EM starter onsdag 7. august og avsluttes med herrenes landeveisritt søndag 11. august.