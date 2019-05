Følg RA Sporten på Facebook !

Alexander Kristoff har ikke følt seg hundre prosent under Hammer Stavanger, og sto over søndagens jaktstart for å spare seg til denne ukens Tour of Norway.

– Jeg føler at formen blir bedre og bedre dag for dag, men med tanke på at vi ikke hadde noe å kjøre for i sammendraget valgte jeg heller å få to dagers hvile før Tour of Norway i stedet for én, sa spurtstjernen til RA søndag.

I dag stiller han på start når Tour of Norway tråkkes i gang med den første etappen fra Stavanger til Egersund. Kristoff håper at de siste dagers sykdom ikke skal gjøre at han ikke klarer å henge med i etapperittet.

– I utgangspunktet passer rittet meg ganske bra, og det er bare den siste dagen som er vanskelig med tanke på sammendraget. Jeg har hengt med der før, men jeg frykter med sykdommen og formen jeg er i at det kan bli litt tungt i år. Målet for uken er å ta minst én etappeseier, så får vi se hvor bra jeg føler meg underveis, sier Kristoff på spørsmål om hans muligheter denne uken.

Tour of Norway går hele uken, og avsluttes med en tøff etappe inn til Hønefoss søndag 2. juni.

