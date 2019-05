Kristoff friskmelder seg selv

Følg RA Sporten på Facebook !

Like før klokken 14.00 tråkket syklistene i den nye utgaven av årets Tour of Norway i gang fra Jåttåvågen, og satte kursen mot Byrkjedal før etappen ender opp i det som trolig blir en samlet spurt i Egersund.

– Det har vært en del smårusk i maskineriet i det siste, og jeg følte meg ikke så veldig bra i Hammer. Men det har blitt gradvis bedre de siste dagene, og nå kjenner jeg ingenting til sykdommen. Jeg friskmelder rett og slett meg selv, sa Kristoff før han tråkket avgårde.

Håper de norske viser seg frem

UAE-stjernen sier at laget hans trolig vil ta mye ansvar i front for å sikre at det blir en samlet spurt i Egersund.

– Det er mange gode spurtere i feltet, så det er nok ikke bare oss som er interessert i en spurt. Likevel er det trolig at vi vil ta en del ansvar i front for å kontrollere feltet, sier Kristoff som selvsagt går for seier.

Rittdirektør Roy Hegreberg sier at han nå gleder seg til å komme ordentlig i gang med rittet.

– Nå har vi jobbet knallhardt med det her i ett års tid, så jeg tror vi skal ha god kontroll. Det er et fantastisk felt, og en veldig spennende løype. Jeg håper de norske rytterne viser seg frem fra start, og at vi får et spennende og interesant sykkelritt, sier Hegreberg som opplyser at livebildene blir sendt til 60-70 land i tillegg til at de streamer rittet i resten av verden.

