Kristoff bommet i spurten

Det var ventet at spurterne ville dominere etappen. Peter Sagan som leder poengkonkurransen suverent hadde en stygg velt på forrige etappe og dermed var det mange som trodde at Kristoff endelig skulle lykkes i Tour de France. Han har ikke vunnet noen etappe i storrittet siden 2014.

– Jeg kom litt langt bak på oppløpet. Det var dumt, men jeg mistet posisjonen gjennom de siste svingene. Litt skuffet, men beina var litt tyngre enn sist, sa Alexander Kristoff til TV 2.

Kristoff ble nummer tre. Edvald Boasson Hagen kom på plassen bak Kristoff.

Et utbrytergruppe på fire syklister hadde et lite forsprang, men feltet, med Kristoffs UAE-lag i spissen, hadde kontroll på utbryterne, som aldri fikk mer enn et par minutter.

Likevel var det Démare som klarte å vinne en suveren seier. I fjor vant Edvald Boasson Hagen en etappe slik at det norske antall etappeseirer fortsatt er på 17.

Vinneren på den forrige etappen, Nairo Quintana, måtte i asfalten midtveis på etappen, men colombianeren fikk bare noen skrubbsår.

Britiske Geraint Thomas fortsetter i den gule ledertrøyen og han er 1.59 minutter foran nederlandske Tom Dumoulin. Fredag er det den siste klatreetappen i årets utgave.

