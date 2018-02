Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Selv om opptrekket til Team Emirates fungerte OK, med god regi fra Sven Erik Bystrøm, kom Kristoff for langt fram for tidlig i spurten. Dermed ble det bremset helt framme og Kristoff mistet for mye fart inn mot den siste og avgjørende fasen av spurten. Dermed falt han fra andreplassen han hadde noen hundre meter før mål.

Stjernerytteren fra Stavanger ble nummer fire på den første etappen i rittet tirsdag.

Det var hans sesongåpning i sitt nye lag Team Emirates.