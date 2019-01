Kristoff åpner sesongen på Mallorca

Det er første gang siden han ble proff i 2010 at Alexander Kristoff åpner en sesong på Mallorca, melder procycling.no

Challenge Mallorca består av fire separate endagsritt, Kristoff skal sykle dag en, to og fire. Det er også et sammendrag for de rytterne som sykler alle fire rittene.

Også Fabio Aru og Daniel Martin er med blant de 12 rytterne UAE-Team Emirates.

Blant de andre lagene som skal delta er Trek-Segafredo, Movistar, Lotto Soudal, Bora-Hansgrohe og Katusha-Alpecin. Team Sky deltar ikke.

Challenge Mallorca arrangeres i fire dager, fra førstkommende torsdag;

31. januar – Trofeo Ses Salines, Campos, Porreres, Felanitx (176,9 km)

01. februar – Trofeo Andratx Loseta (172,4 km)

02. februar – Trofeo de Tramuntana (140,1 km)

03. februar – Trofeo Palma (159,6 km)