Hvem: Olav Rønneberg (38)

Hvorfor: Krimkommentator i NRK og vaktsjef i Dagsrevyen. Skrev nylig kommentaren «Død eller levende, det er spørsmålet», om forsvinningssaken på Lørenskog.

Død eller levende, det er spørsmålet, men enda mer interessant, hva er svaret?

– I Lørenskog-saken? Hadde jeg visst det, ville nok familien og politiet blitt veldig glade. Men jeg har ikke fasiten.

Men hva tror du har skjedd?

– Jeg tror ikke jeg skal ha noen oppfatning om det. Det verserer mange rykter og påstander, men jeg nøyer meg med å kommentere det som kommer fram av fakta.

Du har vel noen teorier?

– Hadde jeg hatt det, så hadde jeg ikke delt dem med deg. Familien er under kraftig press, og det hjelper ikke dem å lansere nye teorier.

Litt ukvalifisert synsing, da?

– Nei. Men jeg kan mene noe om det spektakulære ved saken?

Gjerne!

– Jeg har jobbet med krimsaker i tjue år, og dette er en av sakene som har skapt mest engasjement. Det er et stort mysterium, ti måneder etter forsvinningen er politiet fremdeles helt i det blå. Og saken tar nye vendinger hele tida, nå senest med løsepengene som er betalt uten livstegn.

Så det er en av de mest mystiske sakene du har jobbet med?

– Det har vært andre store uoppklarte saker. Orderud-drapene for eksempel, de var jo uoppklart en stund. Og Jemtland-saken, den tok tid, og der har vi heller ikke hele fasiten. Men ja, jeg kan strekke meg til å si at det er den mest mystiske.

Hva var det egentlig som vekket din krim-interesse?

– Jeg er vokst opp på Lillehammer ...

Det vet jeg, vi gikk på ungdomsskolen sammen.

– Gjorde vi? For et bra tidspunkt å opplyse om det på.

Men så vidt jeg kan huske skjedde det ikke så mye spennende på Lillehammer på 90-tallet?

– Jo, det gjorde det. Det var et drap i OL-parken. Magne Andreassen, het han som ble drept, søk det opp. Han var homofil, og en person i Varg Vikernes-miljøet ble dømt for drapet. Dette var på begynnelsen av 90-tallet, og denne saken trigget meg veldig.

Men du, tilbake til Lørenskog. Får vi noe svar?

– Jeg håper det, for familiens skyld, så de slipper å gå i årevis uten svar. Men jeg tror det er lite sannsynlig at hun er i live.

Såpass kan du si?

– Ja. Men med tanke på siste ukes hendelser med den nye kontakten og pengeoverføringen, er det et håp om oppklaring.

Og hva tror du det blir?

– Er dette en annen måte å spørre om hva jeg tror har skjedd?

Ja?

– Det kjedelig svaret blir at jeg ikke har noe svar.

Ok, da. Hvem var din barndomshelt?

– Jeg ble veldig tidlig interessert i TV og radio. Jeg faket radiosendinger i stua, og min store helt var Geir Helljesen, politisk reporter og NRKs mann i ruta på de store hendelsene. Det brant seg fast. Jeg hadde en drøm om å bli som han.

Har du sagt det til han?

– Nei, det har jeg ikke turt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er veldig pirkete og detaljfokusert. På jobb gir det utslag i at jeg kan gi litt for detaljerte tilbakemeldinger på reportasjer, og hjemme dreier det seg om rydding. Jeg liker at ting havner i oppvaskmaskinen, og ikke på kjøkkenbenken. Og så vil nok samboeren min si at jeg er litt hissig.

Er det noe du angrer på?

– Jeg begynte tidlig i journalistikken, som 18-åring i P4. Og jeg har nok tatt noen shortcuts tidlig i karrieren, vinklet feil, for hardt, og kanskje tatt noen hvite løgner. Det ville jeg aldri ha gjort nå.

Har du blitt felt i PFU?

– Ja. Det var en sak om Stein Lillevolden i Klassekampen, under Verdensbankens toppmøte i Oslo. «Lillevolden varsler mobilisering», skrev Klassekampen. Det ble til «Lillevolden varsler bråk» i P4. Jeg tapte, det var strengt, men det lærte meg å være etterrettelig når man siterer.

Hva ville du gått i demonstrasjonstog for?

– Enkelt svar. Jeg går ikke i demonstrasjonstog, jeg dekker dem.