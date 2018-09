Rogalandsavis

Det er all grunn til å skryte av Viking-speider Joey Selvig, for å ha fått den islandske U21-spilleren Axel Andresson over fra Reading til Viking ut sesongen. Selvig skrøt uhemmet av islendingen da han ble presentert, og i de to kampene han har spilt har den høyreiste stopperens kvaliteter blitt tydelig for alle å se.

Allerede i rekruttkampen mot Brodd for én måned siden i dag, fikk islendingen vist fram den gode venstrefoten som i seg selv er et eget angrepsvåpen. Spesielt mot lag som legger seg dypt, da Andressons presise pasningsfot gjør at motstanderne må ta sine forholdsregler og ikke la midtstopperen vandre med ballen siden han har alle kvaliteter til å vende spillet til begge flankene og plukke ut en medspiller.

Brodd-kampen var ikke hans beste med tanke på defensiv posisjonering, og han ble litt avslørt på farten. Men etter at han har funnet sin plass i midtforsvaret på A-laget har han rett og slett vært høy klasse.

Både hjemme mot Levanger og i kampen borte mot Notodden sist ryddet Andresson opp i stor stil bakover. Høyden, hodespillet og viljen til å stupe inn i taklinger for å forhindre mål gir Viking en ekstra trygghet defensivt, og fikser et problem de mørkeblå har hatt på defensiv dødball og innlegg i boks. Leo Østigård gikk også inn med dødsforakt i alle dueller, men hadde ikke helt høyden til å utgjøre en like stor forskjell som det Andresson gjør nå.

På samme måte som at Østigård gjorde medspillerne rundt ham i forsvaret bedre, virker også Markus Nakkim mye tryggere på sin rolle med Andresson ved siden av seg. Det ser du tydelig på de kampene Nakkim selv har vært den ledende midtstopperen, ofte i tospann med Tord Salte som for eksempel mot Sandnes Ulf.

Når han også er farlig foran motstanderens mål, kan Andresson fort være den brikken som vipper det i Vikings favør i det som kommer til å bli et bikkjeslagsmål helt inn. Jernviljen islendingen viste da han tvang inn seiersmålet like før slutt mot Notodden, er ikke bare deilig for ham, men også uhyre viktig for Viking.

Det gjør underverker for det psykologiske, og gir Viking en boost inn mot den første kampen mot opprykksrivalene som kommer i helgen mot Sogndal.

Viking står der med null poeng, og null mål, og var i realiteten sjanseløse både mot Aalesund og Mjøndalen hjemme. Mot Sogndal var det en anelse bedre, men likevel har Viking blitt smågutter i toppduellene. Det vil en 193 centimeter høy midtstopper gjøre noe med.

