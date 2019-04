SOLA (Dagsavisen): Kristelig Folkeparti kronet landsmøtehelgen med vedtak om å kutte i fedrekvoten. Dagens tredeling av permisjonen innebærer at hele 15 uker er forbeholdt far. Dette fikk Venstre gjennomslag for i regjering, og endringen trådde i kraft i sommer. KrF er imot en slik tredeling, men ønsker å ha en fedrekvote på 10 uker, slik det var før utvidelsen av fedrekvoten.

– Jeg vet at landsmøtet vedtok dette i beste mening, fordi de ser at det å gå ned til ti uker vil gi mer valgfrihet, men jeg skulle ønske at de samtidig ville øke fellesdelen med fire uker, sier KrFs familiepolitiske talsperson Jorunn Gleditsch Lossius til Dagsavisen.

– Skuffa

I KrFs program står det at partiet ønsker å utvide hele permisjonsordningen ved 100 prosent lønn med 4 uker. Men en likelydende formulering ble altså skrotet på landsmøtet denne helgen.

– Jeg er nokså skuffa, sier Lossuis.

– Jeg mener dette gir uttrykk for et senka ambisjonsnivå sammenlignet med programmet vårt, utdyper hun.

– Burde vært tydelig

Også sentralstyremedlem Erik Lunde advarte mot vedtaket landsmøtet fattet lørdag.

– Slik jeg forstår det ligger fortsatt ambisjonen om å utvide permisjonen fast, men jeg skulle ønske at det sto helt eksplisitt i uttalelsen slik at vi var tydelig på den ambisjonen, sier Lunde.

Han frykter landsmøtevedtaket kan skape forvirring hos velgerne.

– Jeg oppfatter at programmet vårt fortsatt ligger fast, og at vi ønsker 14 uker, i en totalt utvidet permisjon, men innenfor dagens ordning ønsker vi å reservere ti uker til far, sier Lunde.

Milliardkostnader

Men det avviser nyvalgt partileder Kjell Ingolf Ropstad.

– KrFs signal nå er at i stedet for å bruke 1,5 milliard på få flere uker totalt, så ønsker vi å bedre fleksibiliteten innenfor dagens ordning, sier Ropstad til Dagsavisen.

– Så dette er en endring av politikken deres på dette området?

– Ja, det er det, bekrefter den nyvalgte partilederen.

Han mener det viktigste nå er at KrF kjemper for å øke fleksibiliteten for familiene, og er tydelig i «kampen mot tredelingen».

Permisjonsopprør

Tredelingen av foreldrepermisjonen som trådde i kraft i sommer, har skapt høylytte protester. Rundt 30.000 signert et opprop for å reversere endringene i foreldrepermisjonsordningen, som gir far mulighet til å være lenger hjemme med barnet.

– Mor kan være hjemme elleve måneder, om hun velger 80 prosent lønn. Det imøtekommer mye av den kritikken som har gått på amming, sier barne- og familieministeren.

Lørdag ble han valgt til ny KrF-leder. Ropstad brukte sin første tale som partileder til å varsle at regjeringen nå vi starte en større kartlegging av norske familier. Målet er å få svar på hva som er grunnen til at vi får færre barn, og hvordan samlivsbrudd kan hindres.

