Jan Erik Søndeland (V) er skuffet over at KrF i Stavanger valgte å forlate samarbeidet med Venstre til fordel for en valgteknisk avtale med de rødgrønne flertallspartiene. - Som sentrumspartier har vi samarbeidet i veldig mange år og oppnådd mye politikk i et sentrum-høyre-styrt posisjon, sier han.