Ifølge justisminister Sylvi Listhaug (Frp) er en utilsiktet konsekvens av ny straffelov i 2015 at det ikke lenger er straffbart å forsøke å kjøpe sex.

Nå ber KrF justisministeren rydde opp:

– KrF reagerer på at politiet nå har fått beskjed av Riksadvokaten om at forsøk på sexkjøpsloven ikke lenger skal være straffbart. Rettstilstanden har endret seg uten at dette har blitt diskutert i Stortinget. Jeg vil fremme forslag i Stortinget om at det må komme klart fram av straffeloven at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester skal være straffbart, sier KrFs stortingsrepresentant Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius til NTB.

– Sexkjøpsloven er et veldig viktig virkemiddel i kampen mot menneskehandel. Dette er noe også politiet har påpekt gjentatte ganger. Menneskehandel er vår tids slaveri. Vi må derfor intensivere innsatsen for å ta bakmenn som utnytter mennesker på det groveste, sier Lossius.

I et skriftlig svar til KrF om saken tidligere denne måneden skriver justisministeren at «avkriminaliseringen synes å være en utilsiktet konsekvens av at skillet mellom forbrytelser og forseelser ble forlatt ved innføringen av den nye straffeloven». Listhaug skriver videre at departementet vil vurdere om det blir nødvendig med en lovendring.

KrF ønsket en avklaring etter at Dagbladet i desember skrev at det kun var utstedt fem bøter i Oslo for brudd på sexkjøpsloven i løpet av 2017. Politiet oppgir selv endringen i straffeloven som hovedårsak til de lave tallene. Endringene innebærer i realiteten at politiet må se at penger skifter hender og overvære den seksuelle omgangen før de kan gripe inn, noe som gjør det langt vanskeligere å håndheve loven, skriver avisen.

