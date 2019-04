Krav om tydelig KrF-uttalelse om Syria-barna

Av NTB, Marius Helge Larsen

– Jeg synes ikke det har vært vilje nok. Det er på vår vakt vi drøyer med å oppfylle plikten vår med å hjelpe nordmenn i utlandet, tordnet KrFs toppkandidat til fylkestinget i Vestland, Trude Brosvik, fra talerstolen under KrFs landsmøte på Sola fredag.

Framtiden til IS-krigernes barn seiler opp som en tydelig kime til konflikt under landsmøtehelgen.

Fungerende partileder Olaug Bollestad kom kritikerne i forveien med å nevne den betente saken i sin tale til salen. Gråtkvalt forsvarte hun regjeringens holdning i saken – nemlig at kun de foreldreløse barna skal hentes hjem i første omgang.

– Vi vet at det ikke er en enkel løsning på dette. Det er mange utfordringer og mange dilemmaer.

– Men de er unger, og de er våre unger, slo Bollestad fast.

Savner tydelighet

Men ikke alle ble beroliget av den grunn. Brosvik mener regjeringen har kommet for sent på banen.

– Jeg savner at regjeringen har vært tydelig på dette spørsmålet fra starten av. Jeg savner at man har sagt at dette er norske barn, og at ja, vi har et ansvar. Så kunne vi ha tålt at det ville ta litt tid å finne ut av ting. Det vet vi alle, sa Brosvik.

Lokalpolitikeren anerkjenner at KrF trolig har en god slump av æren for at regjeringen denne uken gikk ut og lovet å jobbe for å hente hjem norske barn uten foreldre fra Syria.

Men hun mener partiet må kreve at regjeringen går lenger.

– Jeg håper dette landsmøtet kan lage en uttalelse som er tydelig på, og adresserer våre forventninger til regjeringen i denne saken. Denne saken er en prøvestein for vår politikk, for ikke å si en snublestein. Og saken har et stort alvor i seg, sa Brosvik.

Hun utdypet:

– Barna til IS-krigerne er en prøvestein på hvordan vi opptrer i møte med prinsippene våre. Foreldrene har gjort grufulle ting. De må straffeforfølges for det de har gjort, men barna kan ikke og skal ikke straffes for det foreldrene har gjort.

Er det nok?

Brosvik fikk støtte fra talerstolen av Ingunn Ulfsten fra Akershus. Hun henvendte seg direkte til fungerende partileder Olaug Bollestad og hennes ord under åpningstalen.

– KrF setter alltid barna først, sa du. Også barn av IS-foreldre. Jeg må trykke litt på, sånn som Trude gjorde. Jeg vil utfordre spesielt på barna i Syria. Selvfølgelig skal vi ta perspektivet med norsk sikkerhet. Allikevel må jeg spørre deg: Mener du det er nok, det som Erna Solberg har signalisert veldig tydelig, å kun hjelpe de foreldreløse barna?

Solberg satte tidligere denne uken døra på gløtt for å hente hjem også andre barn dersom foreldrene samtykker til det – men da uten mødrene.

En drøy time senere ga Bollestad Ulfsten svar på spørsmålet, da hun skulle oppsummere debatten:

– Svaret er nei, kort og godt. Alle unger betyr like mye. Alle unger er uforskyldt når foreldrene gjør valg. Vi har prioritert de foreldreløse først. Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med løsninger for resten, sa Bollestad.

– Håper siste ord ikke er sagt

En av dem som også håper at de norske Syria-barna kan komme hjem er stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fra Telemark.

– Jeg forstår veldig godt den utålmodigheten du hører på landsmøtet her om at dette også må omfatte flere barn, sier Bekkevold til NTB.

Han tror ledelsen gjør så godt de kan i møte med de tre andre regjeringspartiene.

– Men jeg håper ikke siste ord er sagt med at vi nå bare skal konsentrere oss om de foreldreløse barna. Jeg håper at vi står på slik at vi kan få hentet hjem de barna som er våre, sier han.

Han håper debatten kan motivere KrFs regjeringsmedlemmer til å gjøre en enda større innsats i regjering.

