Krangelen om bom-dialog: – Begge parter har egentlig rett

Det nye året startet med gnisninger mellom bomaksjonistene og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø. I nyttårstalen sa Sagen Helgø at hun er i dialog med «Nok er nok», på Facebook og til RA sa leder for «bomfritt Jæren – Nok er nok» at det var en hvit løgn.

– Begge parter har egentlig rett. Vi pratet med ordføreren etter bystyremøtet 26. desember. Etter det har vi utvekslet noen mailer, sier Jan Ove Sikveland, styremedlem i «Bomfritt Norge – Nok er nok».

Mailkorrespondanse

Ifølge Sikveland sendte han en mail til Christine Sagen Helgø den 1. desember, for å følge opp praten 26. november.

– Og så vil jeg rett opp et inntrykk mange har fra 26. november, det var jeg som strakk ut hånden først, sier Sikveland.

Han fikk svar på mailen 4. desember, samme dag svarte han med spørsmål om man kunne ta et møte på nyåret siden «Nok er nok» drives på frivillig basis og jula sto rett rundt hjørnet.

Fra Jæren til Norge

Da mailene ble utvekslet hadde Sikveland en rolle i aksjonsgruppa «Bomfritt Jæren – Nok er nok» og satt i styret i «Bomfritt Norge – Nok er nok».

– Det startet med gruppa for Jæren, så kom gruppa for Norge i oktober. I begynnelsen var vi så få at det var mange som hadde roller i begge gruppene. I desember trakk jeg meg fra gruppa for Jæren for å satse fullt i «Bomfritt Norge – Nok er nok». Jeg brenner for å få bort bommene i hele Norge, sier Sikveland.

«Bomfritt Jæren – Nok er nok» er gruppa som, naturlig nok, retter seg inn mot Jæren. «Bomfritt Norge – Nok er nok» har oppstått som et resultat av denne gruppa. De har som mål å hjelpe andre grupper i hele landet.

– Jeg var nylig i Trondheim og hjalp til der og frontet saken i Trønderbladet, sier Sikveland.

Ønsker møte

Selv om Sikveland ikke lenger har en rolle i «Bomfritt Jæren – Nok er nok», ønsker han å se på mulighetne for et møte med ordføreren.

– Jeg er sånn at jeg ikke vil involvere for mange før vi har en endelig avtale og et tidspunkt. I dette tilfellet ser jeg at det nok var feil fra min side og at Sjursen ikke har fått den informasjonen om at jeg ventet svar fra ordfører Sagen Helgø. Vi kommer uansett til å ta opp dette på vårt styremøte 12. januar. Da vil vi også se om det er mest hensiktsmessig å eventuelt la Bomfritt Jæren ta den dialogen her lokalt. For vi støtter Sjursen i hans uttalelser om ikke å møte politikerne på de premissene som ordføreren har lagt. Om Bomfritt Norge skal ta en dialog, vil det være naturlig at det blir med alle involverte kommuners ordførere, evt gruppeledere til fylkestinget. Men da må premissene for et møte være annerledes, sier Sikveland og legger til:

– Det blir som å spille fotballkamp. Man spiller ikke dersom resultatet er satt på forhånd.