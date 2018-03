Kraftig økning i OBOS-prisene i februar

Rogalandsavis

Økningen er stor sammenlignet med i fjor, da OBOS-prisene på landsbasis steg med 0,7 prosent fra januar til februar.

Prisoppgangen i februar kommer etter at prisene i januar steg med 1,1 prosent.

– Det er positivt at prisveksten fortsetter i februar og at den er sterkere enn prisveksten på samme tidspunkt i fjor, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

I februar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i Norge på 51.343 kroner. Det er 2,6 prosent høyere enn i januar. Februar-prisene er likevel 8,7 prosent lavere enn i februar i fjor.

– Vi opplever at boligkjøperne er tryggere på fremtidsutsiktene og mer optimistiske når de skal ta en kjøpsbeslutning. Likevel er det for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner om boligmarkedet allerede har snudd. Vi har tidligere spådd at endringen vil komme fram mot sommeren, men hvis denne trenden fortsetter kan det tyde på at boligmarkedet vil snu noe tidligere, sier Siraj.

(©NTB)