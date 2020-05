Kraftig økning i henvendelser til hjelpetelefoner under koronakrisen

De siste to månedene har Kirkens SOS på det meste mottatt 900 anrop per dag, 300 flere anrop enn normalt, ifølge TV 2.

19 prosent av anropene som har blitt besvart, har handlet om selvmord. Det er dobbelt så mange som til vanlig.

Fagansvarlig Lene Hopland Bergset i Kirkens SOS sier at andelen samtaler hvor selvmord har vært tema, har holdt seg stabil i mange år på mellom 9 og 10 prosent.

– Av dem igjen har mellom 1,2-1,5 prosent blitt vurdert som akutte. Også her ser vi en fordobling nå, sier hun.

Fra koronatiltakene ble innført 12. mars til 10. mai har Kirkens SOS fått inn over 43.000 anrop. Per døgn har organisasjonen mottatt 600 til 900 anrop, mens det vanligvis er snakk om 500 til 600.

Også i Mental Helse er pågangen enorm. I mars og april i år fikk de 85 prosent flere henvendelser sammenlignet med samme periode i fjor. Også her er det flere som tar opp selvmord.

– Det er bekymringsfullt at det er så mange som har det sånn, at de går med slike tanker. Livet var nok vanskelig for veldig mange før koronatiltakene ble satt inn, og situasjonen gjør det ikke noe bedre, sier daglig leder Aslaug Timland Dale.

Hjelpetelefoner merker en kraftig økning i henvendelser etter at koronakrisen inntraff. Foto: Frank May / NTB scanpix