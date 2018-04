Korneiciks er klar for oppgaven

Rogalandsavis

I Sandnes Ulfs seriepremiere ble Saku-Pekku Sahlgren båret av banen, og i går ble det klart at hele sesongen ryker for finnen med et avrevet korsbånd.

– Det er først og fremst veldig synd for Saku. Han er en veldig god keeper, en viktig brikke for laget vårt og vi synes dette ikke er greit. Samtidig har vi masse tiltro til Deniss Korneiciks, som kom inn og gjorde en kjempejobb. Men det er klart at vi må ha to keepere, sa daglig leder Tom Rune Espedal til RA onsdag formiddag.

– En god mulighet for meg

Den tidligere Brodd og Bryne-keeperen Deniss Korneiciks gjorde sine saker bra i debuten, og ser nå fram til å bli klubbens nye førstekeeper.

– Først og fremst må jeg si at jeg synes synd på Saku og at jeg håper han kommer bedre tilbake etter skaden. Men for meg er det en god mulighet til å vise meg fram, og det gleder jeg meg til, sier Korneiciks til RA.

Da han signerte for de lyseblå trodde han ikke at han ville bli førstekeeper, men latvieren insisterer på at han er klar.

– Jeg er ikke det minste nervøs for at jeg plutselig nå er den laget belager seg på skal holde nullen, og skal gjøre mitt beste både i trening og kamp for Sandnes Ulf, sier han.

Vil utvikle feltarbeidet

Han erkjenner likevel at det var godt å komme så bra i gang.

– Jeg synes jeg spilte bra, og hadde noen gode redninger. Jeg er glad for å kunne hjelpe laget, men det viktigste var at vi fikk tre poeng, sier han.

Den latviske sisteskansen sier at han kanskje er bedre på streken enn sin finske kollega, og at de er gode på forskjellige ting som keepere.

– Saku-Pekka er større og sterkere enn meg, men jeg er nok litt raskere enn han. Han er bedre enn meg i feltarbeidet og på defensiv dødball, men jeg skal gjøre mitt beste for å utvikle den delen av spillet mitt. Heldigvis har vi også store og sterke midtstoppere og andre som vil hjelpe meg der, forteller han.

