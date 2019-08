Følg RA Sporten på Facebook !

Huddersfield var den første klubben til å klare det, fra 1924–1926. Arsenal fra 1933-1935, Liverpool fra 1982–1984 og Manchester United to ganger. Først fra 1999–2001 og så igjen fra 2007–2009.

Etter årets sesong kommer Uniteds byrival Manchester City også til å komme seg inn i den gjeve klubben. Pep Guardiolas menn har allerede vunnet to år på rad, og har forsterket mannskapet med midtbanespilleren Rodri og backene Angelino og João Cancelo.

En særs solid grunnstamme er dermed forsterket, og selv om kaptein Vincent Kompany blir vanskelig å erstatte både på og utenfor banen, har laget ledere i fleng og nok kvalitet i alle ledd til å ta sin tredje strake.

Hovedutfordrer blir nok en gang Liverpool. De røde fra Merseyside var hjerteskjærende nære å ta sin første ligatittel siden 1990, men selv om laget bare tapte én kamp hele sesongen endte de på andreplass med utrolige 97 poeng.

Jürgen Klopp har ikke forsterket i særlig grad, men heller ikke mistet mye. Likevel blir det vanskelig å komme seg opp på samme nivå som i fjor. Lagets oppkjøringskamper har heller ikke vært spreke.

Topp tre blir avrundet med Tottenham, som har sin første hele sesong på sin nye hjemmebane. Laget er forsterket med Tanguy Ndombele, og i skrivende ligger de også an til å få inn Ryan Sessegnon og Giovanni Lo Celso. Ndombele kommer til å frita Eriksen og til en viss grad Dele Alli fra sitt defensive ansvar, slik at de får større offensiv frihet. Mangler fortsatt dekning for Kane.

Den siste Champions League-plassen er vanskelig å tippe, og der blir det nok uhyre jevnt. Med signeringene av Kieran Tierney og David Luiz (!) har Arsenal forsterket seg bakover, og med ekstrem fart på topp seiler Arsenal opp som min syltynne favoritt til fjerdeplassen.

Arsenals problem er at de mangler en leder som går foran på tunge dager, spesielt borte. Det har de ikke fått inn, og David Luiz kan finne på mye rart, men de har til en viss grad dekket over sine største svakheter. Det har Manchester United også til en viss grad med kjøpet av Harry Maguire til blodpris.

Verdens dyreste forsvarsspiller vil gjøre backrekken hos de røde i Manchester mye bedre, men spørsmålet er om midtbanen er bra nok. Ander Herrera er ikke erstattet, og det spørs om Scott McTominay og Nemanja Matic er gode nok ved siden av Pogba. Dybden i stallen, og hvor målene skal komme fra uten Lukaku bekymrer. Mye av ansvaret blir på Marcus Rashford, så blir det spennende å se hva Solskjær får ut av Alexis Sánchez og ikke minst Mason Greenwood i år.

Størst spørsmålstegn er det rundt Chelsea. Har mistet Eden Hazard, fått inn Christian Pulisic og Frank Lampard som manager. Det er stor usikkerhet hvordan det vil slå ut, og de mangler en målscorer på topp.

Det blir veldig spennende å se hva Moise Kean får til i et forsterket Everton-lag, mens Wolves vil få det hakket tøffere i den andre sesongen. Nå har de også Europa-spill å tenke på. Leicester vil savne Maguire, men har fått inn Perez og Tielemans permanent.

West Ham, Watford og Bournemouth er alle spennende lag offensivt, men sliter med stabiliteten. Burnley vil heve seg uten å måtte spille i Europa, og har et erketypisk gjennomsolid mannskap som vil levere en trygg plassering.

Beholder Crystal Palace Zaha vil de også klare seg uten problemer, men blir han solgt truer fort nedrykksspøkelset. Det gjør det også for Aston Villa og Newcastle, spesielt hvis Steve Bruce er manager gjennom hele sesongen. Vi spår at Newcastle berger seg med et nødskrik.

Sheffield United slipper inn få mål, og Chris Wilder er en manager som får mye ut av spillerne sine. Veldig avhengig av at Billy Sharp leverer like bra en divisjon opp. Kan fort klare seg, men vi tror det akkurat ikke holder. Brighton har vært nære nedrykk i flere sesonger, og scorer ikke nok mål.

Glenn Murray fortsatt mannen som må redde dem, og det klarer ikke 35-åringen i år. Alexander Tetteys Norwich har nok ikke den spillerstallen som skal til, selv om Emiliano Buendia kommer til å bli et meget festlig bekjentskap. Mye ungt og talentfullt.

