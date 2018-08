Kontroversielt Viking-tap for Nest-Sotra

Rogalandsavis

2.omgang:

Dermed ender det opp med et knepent 2-3-tap som var av det dramatiske slaget. Viking var kraftige provoserte av at Nest-Sotra drøyet tiden og la seg ned i tide og utide, og følte seg snytt for et klart straffespark på overtid. Det førte til at Bjarne Berntsen ble sendt på tribunen, og Viking fortsette å presse på. Men de mørkeblå klarte ikke å finne en ny utligning etter Furdals redusering, og dermed endte det med nok et tap for Nest-Sotra.

Seks minuttter på overtid kommer Amund Wichne opp på corner, men Viking klarer ikke å presse ballen i mål.

Furdal legger et nytt godt frispark her to minutter på overtid. Den treffer pannebrasken til Markus Nakkim, men han styrer headingen like over mål. Egil Selvik drar ut tiden og får gult kort.

Det er lagt til minimum seks minutter her.

I det vi runder 90 minutter blir Viking snytt for klokkeklar straffe. Furdal spiller gjennom Østensen, som blir revet ned da han skal skyte. Skuddet blir reddet av Selvik og går ut til corner. VIking-benken er rasende og Bjarne Berntsen blir sendt på tribunen.

Fire minutter igjen av ordinær tid, og Nest-Sotra har blitt kraftig baktunge her i sluttminuttene. Bruker lang tid på alle dødballer, og haler ut tiden som beste de kan.

Bjarne Berntsen er rasende på sidelinjen da Bjørlo går ned og blir liggende. Går ut på banen og skjeller ut dommeren, mens Bjørlo blir liggende. Får enorm pipekonsert mens han fortsetter å hale ut tiden.

Furdal med et godt slått frispark som ender på pannebrasken til Østensen. Han får til en meget god avslutning, men Egil Selvik redder mesterlig. Gir en farlig retur, som Torsteinbø vipper tilbake på bakerste stolpe. Der drar Johnsen Salte til på direkten, men skuddet går i blokka og ut til corner. Den blir det ingenting ut av.

Nest-Sotra svarer med samme mynt, da de setter inn sin tidligere Staal-spiller Morten Bjørlo. Sondre Liseth går av banen til spredt pipekonsert, da målscoreren har drevet med en del Neymar-takter i denne andre omgangen.

Kvarteret gjenstår på SR-Bank Arena i det Even Østensen kommer inn til sin Viking-debut. Folk reiser seg og trampeklapper inn målkongen fra Jørpeland. Han kommer inn for Kristian Thorstvedt, slik at Usman Sale går ned på midtbanen og Østensen inn på Sales kantposisjon.

MÅÅÅL: 2-3. Viking raider på kanten med Fredrik Torsteinbø. Han får lagt ballen inn i feltet, der Tommy Høiland hopper over ballen. Den lander hos Jonny Furdal, og mot sine gamle lagkamerater får han tuppet inn reduseringen. Om lag 20 minutter igjen nå med overtiden.

Det har blitt ampert ute på banen nå. Først er det en åpenbar filming som gir Tord Johnsen Salte gult kort, før samme mann fyker i tottene på Nest-Sotras trener. Tommy Høiland kommer også løpende inn i situasjonen, men dagens dommer velger å ikke foreta seg noe. Har mistet litt kontrollen på det nå.

Ting går fra vondt til verre for Viking her ute på SR-Bank Arena. Rolf Daniel Vikstøl kommer for sent inn i en takling på Erlend Hellevik Larsen og får sitt andre gule kort for dagen. Dermed får backen med tilnavnet Røde-Rolf sitt første røde kort i sin Viking-karriere.

MÅÅL : 1-3. På det påfølgende frisparket som sørget for at Zlatko Tripic kom inn scorer Nest-Sotra igjen. Ballen ble slått langt på bakerste stolpe der Dang får stå helt alene og heade ballen kontant i stolpen. Den spretter rett ut til spissmakker Sondre Liseth som setter inn gjestenes tredje mål for dagen.

I det vi bikker timen spilt på SR-Bank Arena gjør Zlatko Tripic seg klar for å komme inn på banen. Kantspilleren erstatter Andre Danielsen.

MÅÅÅL. 1-2: Alexander Dang gjør det igjen. Får en god ball i bakrom av Oliver Kjærgaard og setter den meget kontant i nettet bak Amund Wichne.

Ti minutter ut i omgangen gjør Viking sitt første spillerbytte for dagen. Kaptein Viljar Vevatne er det som gir seg, og inn kommer Tord Johnsen Salte.

Seks minutter ut i omgangen stiger stemningen på SR-Bank Arena, da Tommy Høiland stiger til værs og stanger inn 2-1. Toppscoreren brukte imidlertid armene og dyttet vekk sin oppasser og målet ble helt korrekt annulert.

Vi er tre minutter ut i andre omgang nå, og målscorer Rolf Daniel Vikstøl får gult kort for en felling fem meter utenfor 16-meteren. Farlig frisparkposisjon for Nest-Sotra, og Oliver Kjærgård sender avgårde et rapt frispark. Ballen curler inn mot mål, men Wichne får fingertuppene på den og slår til corner. Den får Viking klarert greit.

Der er vi i gang igjen med de siste 45 minuttene her på SR-Bank Arena, og Viking går rett i angrep og skaffer nok en corner. Dårlig slått av Furdal denne gang.

1.omgang:

Der var det pause. Like før pausen ga målscorer Vikstøl en gratis mulighet for Nest-Sotra til å angripe Viking-buret en siste gang. I stedet for å roe ned inn mot pause, blir det litt småpanisk i de bakre rekkene, men Viking får med nød og neppe klarert. Dermed går lagene til pause med ett mål hver, og det er i og for seg greit. Viking har hatt ballen mest, mens gjestene har vært farlige på kontringer. Usman Sale burde likevel gitt hjemmelaget ledelsen, etter at han bommet på alle sjansers mor like etter utligningen.

Godt på overtid prater Markus Nakkim på seg et gult kort etter å ha gått tøft i ryggen på Sondre Liseth. Lagt til minimum to minutter her.

Sale med ny mulighet, fra litt dårligere vinkel denne gang. Skuddet er imidlertid mye bedre, men Selvik gir retur. Der er Høiland frempå, men han får ikke til en avslutning. Andre Danielsen er litt på hælene i duellen etter og Nest-forsvaret får måkt ballen unna.

Ti minutter igjen til pause nå, og Viking får nok en corner. Kronberg slår inn og Thorstvedt kommer stupende inn i en duell med et par føtter hos Nest-Sotra. Modig gjort av unggutten, men Selvik er ute og snapper den corneren.

Usman Sale får alle tiders sjanse. Kommer helt mutters alene med Egil Selvik i Nest-Sotra-buret, og i det alle på SR-Bank Arena jubler for scoring går ballen på mirakuløst vis utenfor. Godt mulig århundrets sjanse på SR-Bank Arena det.

MÅÅÅL: 25 minutter er spilt i det Viking endelig får uttelling på en av sine mange cornere. Kristian Thorstvedt denne gang som slår den på nærmeste stolpe, og der kommer Rolf Daniel Vikstøl på første stolpe og stusser inn utligningen. Forøvrig hans første mål i Viking-drakten.

Akkurat passert kvarteret i det Nest-Sotra scoret, og det var inne i en god Viking-periode med flere cornere og godt trykk. Viking har fortsatt med det etter scoringen og har nå også hatt flere cornere på rad. Uten at de klarer å skape noen farlige målsjanser ut av det.

MÅÅÅL. 0-1. Nest-Sotra tar ledelsen på corner. Ballen blir slått midt i feltet og stusset på bakerste stolpe. Der får Alexander Dang først en mulighet, som Andre Danielsen blokkerer. Ballen triller ut igjen til Dang som hamrer ballen i nettaket.

Rolf Daniel Vikstøl har hatt Vikings beste mulighet her de første ti minuttene, men han headet over. Usman Sale ble nettopp spilt nydelig igjennom av Furdal, men han satte ballen utenfor. Avslutningen var ikke den aller beste, men Furdal fortsetter der han slapp mot HamKam.

Der var kampen i gang i Jåttåvågen.

Før kampen:

Etter den dramatiske seieren mot HamKam i midtuken, har Viking fått et par dager mindre restitusjon enn Nest-Sotra. Viking-trener Bjarne Berntsen ser likevel ingen grunn til å endre noe på laget, og sender utpå den samme elleveren som slo HamKam 3–2 på tirsdag.

Den eneste endringen i troppen blir at Even Østensen erstatter Steffen Ernemann på benken. Det betyr at Zymer Bytyqi, som lørdag spiller ny rekruttkamp, heller ikke denne gangen er med i troppen.

Både Bytyqi og Rasmus Martinsen skal imidlertid være aktuelle for benken til neste helgs kamp mot Åsane.

Viking (4-3-3): Amund Wichne – Claes Kronberg, Markus Nakkim, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Jonny Furdal, Fredrik Torsteinbø, Kristian Thorstvedt – Usman Sale, Tommy Høiland, André Danielsen.

Benken: Iven Austbø, Tord Johnsen Salte, Zlatko Tripic, Even Østensen, Yildren Ibrahimaj, Harald Nilsen Tangen, Adrian Nilsen Pereira.