Brass Ring Award er et årlig arrangement hvor fornøyelsesparker, dyreparker, akvarier, museum, besøkssenter og leverandører fra hele verden konkurrerer om de gjeveste utmerkelsene i Mat og drikke, markedsføring, HR, spill og retail, underholdning og utstillinger.

Fire kategorier

Kongeparken er videre som en av tre finalister i følgende fire kategorier: Beste sosiale medierkampanje, Beste digitale markedskampanje, Beste reklamefilm og Beste radioreklame.

Beste radioreklame gikk også til topps på Sølvmikken i juli og er dermed automatisk også videre til Gullmikken.

– Vi er selvfølgelig veldig stolte av å være nominert til finalen i hele fire kategorier så det blir utrolig spennende. Vi håper jo selvsagt å vinne, sier Lekemester Håkon Lund i en pressemelding.

80 meter over bakken

Storsatsningen Stupet er et 80 meter høyt droptårn som er laget av Funtime. Stupet åpnet i vår.

Målet med attraksjonen var å integrere og linke denne til naturen og identiteten i regionen. Stupet står på det høyeste punktet i parken og opplevelsen starter allerede når man klatrer seg frem over 150 tonn stein som danner trappen inn til selve attraksjonen.

– For å kunne lage godt innhold på sosiale medier og de digitale kampanjene våre er vi avhengige av gode støttespillere og det har vi på laget vårt. Med over 300 ungdommer som jobber i Kongeparken gjennom sommeren har vi et lag med spesialister på området som har bidratt med bilder og magiske øyeblikk, avslutter Lund.

