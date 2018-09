Rogalandsavis

Det melder Stavanger kommune på sin egen nettside.

Kommunalstyret for miljø og utbygging bestemte i vår at luftkvaliteten i Vågen skulle måles for å finne ut om cruisetrafikken bidrar til dårlig luftkvalitet.

De foreløpige resultatene av målingene fra februar 2018 til og med juni 2018 viser gjennomsnittsverdier som ligger under kravene for god luftkvalitet i forurensingsforskriften.

Målingene pågår fortsatt og vil vare fram til februar 2019.

Dataene innhentes ved hjelp av såkalte passive prøvetakere, som samler oksider av nitrogen i en kjemisk løsning som blir analysert i laboratorium. Resultatet gir én månedlig gjennomsnittsverdi for hvert målested.

I juni 2018 ble det i tillegg satt opp en mikrosensor for registrering av luftforurensning i Vågen. Mikrosensorer er så langt ikke godkjent til bruk for å kunne gi helseråd, fordi det er usikkerhet knyttet til måleresultatene. Kommunen tester ut denne måleren for å få erfaringer som kan tas med i videre arbeid med måling av luftkvalitet.

De foreløpige resultatene fra mikrosensoren viser også i all hovedsak tall under grenseverdiene.