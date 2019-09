Kommunen håper å endre folks reisevaner under Miljøsøndag

For åttende år på rad inviterer Stavanger kommune sammen med kollektivselskap, bedrifter og et helt lass av frivillige lag og organisasjoner til Miljøsøndag, søndag 8. september. Sentrum stenges for biler og fylles med kjekke aktiviteter for alle. Lokaltoget er gratis og bussen i hele Rogaland koster én krone i Kolumbus’ billettapp på Miljøsøndag mellom klokken 10.00 og 18.00.

– Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt, eller sykle til sentrum. Vi har satt opp en ekstra sykkelparkering i Kongsgård skolegård, så det er ingen grunn til å kjøre bil søndag. Vi ønsker å vise hvor kjekt det kan være i byen uten biler, sier prosjektleder for Miljødagen, Imme Dirks Eskeland.

Hun forteller at det arrangeres miljøsøndag for at innbyggerne i regionen kan komme og finne ut hvordan det står til i byen og regionen hva gjelder miljø, folkehelse og grønn mobilitet.

– Vi håper at de besøkende blir inspirert til å endre egne reisevaner. Vi skal vise dem hvordan man kan komme seg fra A til B uten å bruke egne private diesel- eller bensinbiler, sier Eskeland.

Miljøsøndag vil Haakon VIIs gate, Kongsgårdbakken, indre deler av Strandkaien og Skagenkaien være stengt for vanlig trafikk mellom klokken 08.00 og 19.00.

Det vil være konserter, prisutdeling, aktiviteter og politiske debatter i sentrum denne dagen.

– Nytt i år er at seks restauranter i Vågen selger billige restematretter for kun en hundrelapp. Dette gjelder mellom klokken 16.00 og 18.00, så langt restene rekker, sier Eskeland.