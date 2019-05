Av: Tilde Broch Østborg, overlege, Stavanger Universitetssykehus. Bystyrekandidat for Stavanger Arbeiderparti

Høie kommenterer i Rogalands Avis 3. mai 2019 kritikken overlegene Uhlving, Hansgaard og undertegnede retter mot utviklingen i helsevesenet og økende bruk av private tjenester finansiert over skatteseddelen.

Høie hevder at Høyre er rett parti for dem som er opptatt av helse, og begrunner dette slik: «Tilbudet slik det er i dag kan brukes av alle, uavhengig av størrelsen på lommeboken. Men dersom det blir slik Arbeiderpartiet vil blir private tjenester kun tilgjengelig for dem med tjukke lommebøker.»

Det er urovekkende at Høie som helseminister igjen velger å bagatellisere og forvrenge den forskyvningen av ressurser som skjer på hans vakt.

Private kommersielle helseaktører som benytter skattepengene våre vil alltid være drevet av profitt. Dermed tilbys kun lønnsømme og enkle inngrep til relativt friske pasienter. På denne måten forskyves både ressurser og personell slik at behandlingen av de komplekse pasientene og tunge diagnosene blir igjen i offentlige regi. Man kan være uenige om hvorvidt private helseaktører skal kunne profittere på skattepenger på denne måten, men en undersøkelse fra 2016 viser at bare 12% av de som har tatt standpunkt synes det er akseptabelt endepunkt for fellesskapets penger.

Vi er videre havnet i en situasjon hvor helsepersonell forsvinner fra sykehusene, og særlig i Stavanger har vi problemer med å holde tritt. Boligprisnivået og andre faktorer gjør det vanskelig å rekruttere helsepersonell fra andre byer og på enkelte avdelinger ved SUS har en nå mistet så mange spesialister at det er vanskelig å ivareta et godt tilbud.

Private helseaktører har ingen plikt til å drive vaktarbeid, undervisning, forskning, eller å håndtere komplikasjoner av egen behandling. Sykehusene kan ikke konkurrere ettersom de må drive på helt andre premisser enn private aktører. Sakte men sikkert gnages sykehusene i stykker av forsøk på å drive butikk, stadige reformer, frafall av personell og velferdsprofitt.

Høie har vært klar over disse bekymringene i årevis. Han sto selv på talerstolen på Sølvberget og uttrykte sin bekymring over et tiltagende todelt helsevesen. Det er derfor overraskende at han nå avfeier tre overlegers engasjement ved å vise til at de har tatt på seg partihatten. Det offentlige ordskiftet fortjener bedre.